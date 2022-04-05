İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında kendi başkanlığını oyladı, verdiği oran bomba

İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB'nin ulaşım ücretleri için önerdiği yüzde 50'lik zam teklifi, hükümet tarafının oylarıyla kabul görmedi. İBB Başkanı İmamoğlu da bu sabah saatlerinde İsmail Küçükkaya ile yayınlanan Çalar Saat programına konuk olarak, teklifleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İSKİ HER AY 300 MİLYON ZARAR EDİYOR"

İBB'nin en pahalı su temini yapan şehir olduğunu belirten İmamoğlu, "İBB Meclis'i uzlaşarak bir karar aldığı zaman herkes alkışlar. İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor. 3 yıldır İBB'nin kurumu İSKİ'ye zam neredeyse verilmedi. İBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. Elektriğe, doğal gaza zammı hükümet yapıyor. Türkiye'deki dövizin artmasının sebebi Çemişgezek Belediyesi mi? Değil. İstanbul Belediyesi mi? Değil. Zammın kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir. İSKİ'de fiyat artmış, İBB'ye neredeyse zam verilmemiş" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZI KORUMAK İÇİN ZAM İSTİYORUZ"

İstanbul için zorluk çıkarıldığını aktaran İmamoğlu, "Biz yüzde 50 zam istiyoruz. Neden? Vatandaşımızı korumak için. 30 tane büyükşehir belediyesi var. Niye bir tek İstanbul'da bu zorluk çıkarılıyor? Siz Patagonya'da mı yaşıyorsunuz? " dedi.

"BAŞKANLIĞIMA 7,5 ÜZERİNDEN 8 VERİRİM"

Küçükkaya'nın 'şimdiye kadarki belediye başkanlığı dönemine bir puan vermesini' istemesi üzerine espri yapan ve "7,5'tan 8 veririm kendime" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Zor dönemde başarılı işler yaptık hatta iz bırakan işlerimiz var. 10 metroyu birden yapmak, pandemi döneminde buna kaynak bulmak. Bazı büyükelçiler aylarca Türkiye'ye gelemedi gibi gibi sorunların olduğu dönemde 10 metroyu yapmak kent ormanlarını kazandırmak. Geçenlerde 10 günde yağan yağmur bir günde yağdı ve İstanbul'da tek bir su baskını okudunuz mu? 104 nokta tespit ettik 85'ini bitirdik. (Küçükkaya: 1'den 10'a kadar kendisini puanlarsanız kaç veririsiniz?) 7,5'tan 8 veririm kendime. Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu."