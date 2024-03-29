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İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?

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Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Sultanbeyli'deki mitingde bir gafa imza attı. Kurum, Ak Parti'nin önceki yerel seçimlerde yüzde 59,04'le kazandığı ilçe için " Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?" dedi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, kente dair plan ve projelerini anlattı. İstanbul ve Sultanbeyli'yi asla kendi kaderine bırakmayacaklarını dile getiren Kurum, bu sözün, mevcut İBB yönetiminin tutmadığı sözlere benzemediğini belirtti. Kurum, konuşmasının devamında ise bir gaf yaptı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan AK Parti'nin kalesinde büyük gaf: Fetret dönemini bitirecek miyiz?

"SULTANBEYLİ'DE FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEK MİYİZ?"

Kurum'un, önceki yerel seçimde yüzde 59,04'le AK Parti'nin kazandığı ilçe için "Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?" sözleri kullanması dikkat çekti. Kurum'un yaptığı gaf kameraya da yansıdı.

AK PARTİ'NİN KALESİ SULTANBEYLİ

İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük ilçelerinden olan 360 bin nüfuslu Sultanbeyli'de, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Partili Belediye Başkanı Keskin, oyların yüzde 59,04'ünü almıştı. Öte yandan CHP'nin o dönemki adayı Ayhan Koç yüzde 15,98, HDP'nin adayı Nihat Akdoğan ise oyların yüzde 10,58'ini almıştı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan AK Parti'nin kalesinde büyük gaf: Fetret dönemini bitirecek miyiz?

Kaynak: Haberler.com / Politika

Sultanbeyli Murat Kurum AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

burak sencanli:

Evet bitirecek Sultanbeyli merak etme :)

27
1
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Yasin AYDIN:

YenideRefaha Az kaldı

5
6
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