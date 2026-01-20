Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarıyla ilgili iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. Yayman, yaptığı açıklamada Özel'in ifadelerini kınadığını belirterek, kullanılan dili ve iddiaları eleştirdi.

Yayman, açıklamasında "Büyüklerimizin güzel bir sözü vardır: 'Akıl fukara olunca dil çirkin, üslup çirkef olur'" ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ'DE SİYASİ HOKKABAZ OLMAZ"

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Yayman, "AK Parti'de siyasi hokkabaz olmaz; ancak CHP'de çok sayıda şarlatan ve şaklaban olduğunu görmek isteyen aynaya bakabilir" dedi.

KONUT SAYISI ÜZERİNDEN KARŞILIK

Deprem konutlarıyla ilgili iddialara da değinen Yayman, "Biz 455 bin evi teslim ettik. Siz 455 bin evin maketini dahi veremezdiniz" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLER SERTTİR AMA İNKAR EDİLEMEZ"

Yayman, açıklamasının sonunda, "Gerçekler serttir ama inkâr edilemez" diyerek eleştirilerinin arkasında durduğunu vurguladı.

Hüseyin Yayman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında söyledikleri sözleri kınıyorum, lanetliyorum. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var; 'Akıl fukara olunca dil çirkin, üslup da çirkef olurmuş.'

Sayın Özgür Özel, AK Partimizde siyasi hokkabaz olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda şarlatanın ve şaklabanın olduğunu biliyoruz. Bunu görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakınız. Sayın Özgür Özel'e şunu tekrar hatırlatmak istiyorum; onun çirkin sözlerine cevap verecek değilim ama 'Siz deprem turisti olarak bile gelmediniz' dedim, çok zorunuza gitmiş.

Sayın Özgür Özel, eski belediye başkanınızın ve milletvekilinizin size söylediklerini hala unutmuş değiliz. Dolayısıyla siz bize dediniz ki; 'Enkazı kaldıramazsınız', kaldırdık. 'Çadırları veremezsiniz' dediniz, verdik. Diğer taraftan 'Konteynerları yapamazsınız' dediniz, yaptık. 'Evleri veremezsiniz' dediniz; biz tam 455 bin evi verdik. Siz 455 bin evin maketini dahi veremezdiniz.

DEPREM TURİSTİ OLARAK DAHİ GELMEDİNİZ!

Dolayısıyla ben tekrar şunu ifade etmek isterim; siz hani Sayın Özgür Özel, Ulu Cami'yi yapacaktınız? Ulu Cami'yi yapmadınız ve buraya Vakıflar el koymak durumunda kaldı. CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı bir kreş var mı? Okul var mı? Diğer taraftan evler var mı? Bir park var mı? Bunların hiçbirinin olmadığını Malatya'da biliyoruz, Gaziantep'te biliyoruz, Hatay'da biliyoruz.

Dolayısıyla siz, zorunuza gitti doğru; deprem turisti olarak dahi gelmediniz. Siz üstüne üstlük, sizin partinize oy vermediler diye belediyelerinizde kalan, konutlarda kalan, misafirhanelerde kalan insanları dahi CHP'ye oy vermedi diye evlerinden çıkarttınız. Bu tarihi hakikati tekrar size hatırlatmak istiyorum. Zorunuza gidebilir, acıtabilir ama gerçekler bunlar Özgür Bey."

ÖZEL "BOŞ SENET" İDDİASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında deprem bölgesindeki toplu konut teslimatlarıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Özel, depremzedelere anahtar teslimi öncesinde tutarı ve faiz oranı boş bırakılmış senetler imzalatıldığını öne sürmüştü.

Grup toplantısında bir belge gösteren Özel, "T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı" imzalı borçlandırma senedinde, borçlanma miktarı ile yıllık faiz oranı kısımlarının boş olduğunu iddia etmişti.