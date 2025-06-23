Hulusi Akar ve Taner Yıldız Uşak'ta Ziyaretlerde Bulundu

Hulusi Akar ve Taner Yıldız Uşak'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, 2024-2025 Akademik Yılı Uşak Üniversitesi Mezuniyet Töreni için Uşak'a geldi. Valilik ziyaretlerine de katılan Akar ve Yıldız, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız bir dizi ziyaretler için Uşak'a geldi.

2024-2025 Akademik Yılı Uşak Üniversitesi Mezuniyet Töreni için Uşak'a gelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Vali Naci Aktaş'ı ziyaret etti. Valiliğe gelişleri sırasında Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş tarafından karşılanan Hulusi Akar ve Taner Yıldız günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ardından, ziyaret basına kapalı devam etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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