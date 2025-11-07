Haberler

Hulusi Akar: Terörsüz Türkiye İçin Çalışmalar Sürüyor

Güncelleme:
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terör belasından kurtulmak için yapılan çalışmalara değindi ve devlet iradesinin gerekliliğini vurguladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akar, 'Türkiye Yüzyılı'na terörsüz gireceğimizi belirtti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Kardeşlik, dostluk, dayanışma komisyonu çalışıyor. İnşallah bunun sonucunda 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından asil milletimizi, 86 milyon kardeşimizi, arkadaşımızı, vatandaşımızı bu beladan kurtaracağız" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Konya Teknik Üniversitesi'nde ' Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri' adlı konferans verdi. Terörsüz Türkiye konusuna değinen Akar, "Terörsüz Türkiye konusu, 1 Ekim 2024 tarihinde Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin el sıkmasıyla bir süreç, bir çalışma başladı. ve bu çalışma çerçevesinde işte bugünlere gelindi, devlet iradesini ortaya koydu. Ne dedi devlet iradesi? örgütü feshet, silahını bırak. ve bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı ve bu istikamette çalışmalar sürüyor. Kardeşlik, dostluk, dayanışma komisyonu çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. İnşallah bunun sonucunda 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından asil milletimizi, 86 milyon kardeşimizi, arkadaşımızı, vatandaşımızı bu beladan kurtaracağız" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NA İNŞALLAH TERÖRSÜZ GİRECEĞİZ'

Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Bunlardan birinde diyor ki; 'PKK'nın fesih açıklaması, terör örgütünün Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Avrupa'dakiler dahil tüm uzantıları kapsayan bir karardır.' Çünkü bazen burada kafa karışıklığı var. PKK başka, YPG başka, Avrupa başka, hayır. Onun bir kuruluş şeması var; PKK'nın hepsini içeriyor. Burada kim varsa onların hepsini kapsadığını Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi ve dolayısıyla 'Türkiye Yüzyılı'na inşallah terörsüz gireceğiz arkadaşlar" diye konuştu.

'İÇ CEPHE ÇOK ÖNEMLİ'

Süreçte 86 milyonun birliği ve beraberliğine vurgu yapan Akar, "Bu anlattığımız belirsizliklerle dolu. Her an değişen, her an gelişen risk, tehdit ve tehlikelerin olduğu dünyada iç cephe çok önemli. 86 milyonun birliği beraberliği çok önemli. Kürt'ü ile Arap'ı ile Alevi'siyle Sünni'siyle kim varsa ayrım yapmaksızın tek yürek, tek yumruk olmak bizim için toptan da tüfekten de daha önemli. Dolayısıyla bu birliği beraberliği sağlamak için yapılması gereken ne varsa kendimiz için de etrafımızdaki arkadaşlarımızla birlik ve beraberliğimizi sağlayacağız ve inşallah bu terör belasından kurtulacağız" dedi.

'KİMSE MACERAYA KAPILMASIN'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan son gelişmelere de değinen Akar, şunları dedi: "Kıbrıs konusunda biz son derece insaniyiz. Biz 1960'ta 'evet' dedik de onlar, 1963'te zulme başladılar. Bu 1970'lere kadar devam etti. 'Yeter artık' dedik. Orada bir darbe yaptılar. Biz Yunanlı, Rumları da kurtardık. Kıbrıslı kardeşlerimizi de. 1974 Barış Harekatı'nın amacı, maksadı buydu. Burada biz Kıbrıs Türklerinin hakkını ve kendi haklarımızı bugüne kadar çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Allah'a çok şükür bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasını aldığımız ilhamla Allah'ın izniyle de bundan muktediriz. Bunu herkes aklına soksun, kimse maceraya kapılmasın."

