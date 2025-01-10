Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Hulusi Akar, Terörle Mücadele ve Suriye Konusunu Değerlendirdi

Hulusi Akar, Terörle Mücadele ve Suriye Konusunu Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 45'inci yılı etkinliğinde terörle mücadele ve Suriye'nin bağımsızlığı konularında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) 45'inci yılı için düzenlenen programa katıldı.

Akar, düğün salonunda gerçekleştirilen KGC 45'inci Yılı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda önemli işler yaptıklarını söyledi.

Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mücadelemiz en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar devam edecek. İnşallah, asil milletimizi 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız." dedi.

Akar, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinerek, "Diğer taraftan Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü gibi konularda yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sağladık, sağlamayı da sürdürüyoruz. Bizim dileğimiz bağımsız, egemen, demokrat bir Suriye'nin kardeşçe, iyi komşuluk çerçevesi içerisinde onlarla beraber hayatımızı sürdürmemizdir." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'de cemiyetin eski ve yeni başkanlarıyla birlik ve beraberliğinin sürdüğünü, bunun önemli olduğunu kaydetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin her dönemde önemli işlere imza attığını dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise cemiyet için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, gazetecilere plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Politika
img

Rol aldığı dizi rekor kırıyor
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
img

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ocak Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi? Antalya elektrik kesintisi! 10 Ocak Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu? 10 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10 Ocak Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 10 Ocak İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 10 Ocak Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 10 Ocak İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 10 Ocak Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.