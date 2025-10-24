Hulusi Akar Gaziantep'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretler yaptı.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Kemal Çeber ile görüşen Akar, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığına geçti.

TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ile sohbet eden Akar, il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni gezen Akar, Özdemir Bey Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.