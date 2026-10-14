Hulki Cevizoğlu, Meclis'te Japon heyetiyle görüştü, TJU'da deprem kulübü kurulacak

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Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Nakasone Yasutaka ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cevizoğlu, Meclis'teki görüşmede Türkiye ile Japonya arasında köklü ilişkilerin bulunduğunu, tarih boyunca iki ülkenin doğal afetler karşısında birbirine destek olduğunu vurguladı.

Japonya ile Türkiye arasındaki tarihi bağların, halkları arasındaki dostluk ve dayanışma temelinde şekillendiğini ifade eden Cevizoğlu, iki ülke ilişkilerinin 2013 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini hatırlattı.

Cevizoğlu, 2024'te diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, geçen yıl da karşılıklı birçok ziyaret gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (TJU) akademik yılı açılış töreninin bugün gerçekleştirildiğini anımsatan Cevizoğlu, üniversiteye öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Bu durumu yeni açılan bir üniversite için "büyük başarı olarak" nitelendiren Cevizoğlu, "Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak tam istediğimiz seviyeye çıkamadık. Bundan sonra Japon parlamenterlerimizi bekliyoruz Türkiye'ye." diye konuştu.

Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun Japonya'ya katkıları dolayısıyla teşekkürlerini ileten Yasutaka, parlamentolar arası dostluk grupları arasındaki etkileşimin ileri seviyeye taşınması için çaba göstereceklerini söyledi.

Japonya ve Türkiye hükümetleri ve halkları arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu vurgulayan Yasutaka, şunları kaydetti:

"Japonya'da doğal afetler son zamanlarda çok sık meydana gelmektedir. Olağanüstü iklim olayları, olağan hale gelmiştir Japonya'da. Böyle bir durumda doğal afetlere karşı nasıl bir tedbir alınabiliyor ya da nasıl müdahale edilebiliyor konusu bizim için de gerçekten önemlidir. Japonya ve Türkiye, depremin sık meydana geldiği 2 ülkedir. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde de deprem araştırması ile ilgili bir kulüp kurulacaktır."

Kaynak: AA