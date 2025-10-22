Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Komisyonu Toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Mustafa Alkayış, "28'inci Yasama Döneminde 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuza 9 bin 88 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 8 bin 673 adedine işlem yapılmıştır" dedi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Sincan Ceza İnfaz Kurumu inceleme raporu ile inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasını belirlemek üzere AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Alkayış, komisyon üyelerinin ceza infaz kurumlarına yaptığı ziyaretleri aktardı. Alkayış, "28'inci Yasama Döneminde 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuza 9 bin 88 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 8 bin 673 adedine işlem yapılmıştır. Bugünkü toplantımızın gündemi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları raporunun görüşülmesi ve önümüzdeki süreçte inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarının belirlenmesidir. Sincan Ceza İnfaz Kurumlarına yaptığı ziyaret sırasında kurum kapasitesini inceledik. Fiziksel koşullar, muayene, tedavi hastane sevkleri, aramalar, infaz koruma memurlarının tutum ve davranışları, kantinde satılan ürünler ve personelin davranışları, beslenme, telefonla haberleşme, radyo televizyon yayınları ve internet olanaklarından yararlanma ile kütüphane hakkından yararlanma, ziyaret sürelerinin fiilen kullandırılması ve dilekçe hakkının kullandırılması konularında hükümlüler tarafından komisyonumuza iletilen şikayetler ve komisyonumuzun yaptığı değerlendirme raporda yer aldı" ifadelerini kullandı.