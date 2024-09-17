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Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

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CHP lideri Özgür Özel, AK Parti'den CHP'ye geçen Marmara Adası'ndaki konuşması sırasında yaptığı rakı hesabı sonrası alkışlandı. Özel'in bunun üzerine "Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Demesinler 'Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor' diye" ifadeleri ise alanda gülüşmelere neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son seçimde yüzde 60 oy aldığı Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Aydın Dinçer'i de yanına alarak konuşma yapan Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra mafyanın düzeni bitti halkın düzeni geldi" dedi.

"MAZOTA ZAMMI ERDOĞAN YAPIYOR"

Marmara Adası'na ulaşım bedelinin yerel halka 900 liradan 500 liraya düşmesinin CHP yönetimi ile geldiğini hatırlatan Özgür Özel, "Bu şartlarda bu bile çok. Aydın başkan olmasaydı 1000 lira olacaktı. Yarın AK Partili Cumhurbaşkanı gidince CHP'li gelsin 50 liraya düşecek.Çünkü mazota benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor Recep Tayyip Erdoğan yapıyor" şeklinde konuştu.

"1-0 OLSUN, BİZİM OLSUN"

Ak Parti'nin paradan altı sıfır atarken hem maaşlardan hem masraflardan attığını ve hayatın kolaylaşmadığını söyleyen Özel, "CHP gelince öyle 6 gol atıp 6 gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size gol yedirmeden 1 gol atacağız. Diyorlar ya, '1-0 olsun, bizim olsun'. Ama maaşlardan değil masraflardan atacağız sıfırı. Bir dönemde yarısın zor olur ama 10 yılın sonunda Türkiye AB'ye girecek" dedi.

RAKI HESABI

Özel ayrıca "Maaş bugünkü kadar maaş olsun masraflardan bir sıfır atın. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle" dedi. Özel, alkış tufanı kopmasının ardından "Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Demesinler adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor diye" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu sözleri alandakileri güldürdü.

Haberler.com / Hamza Temur - Politika

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Yorumlar (15)

osman kara kara:

Hadi rakı üzerinden saldırılar başlasın.

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osman Nat:

Gayette rakıyı alkışladılar

169
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özen66:

buyukşehir beledıyelerı sızde yol ucretlerıne neden sureklı zam yapıyorsunuz pekı ??

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20
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Teşkilatı mahsusa:

Vayzındddık

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12
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Şanssız Dertli:

İçki sudan ucuz olsun :) Su yerine içki içilsin :)

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50
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VATAN BOZKURTLAR:

C H p anlatmaya gerek kaldımı HEykel Rakı Balık Ve eğlence tabi dam lı eğlence.

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Atarokkalomi osunç:

Evet, kafalar güzel olmalı yoksa hayatın ne anlamı kalır, bu kadar pislik ve haksızlık ayık kafayla gitmiyor.

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DODOK DODOK:

Bu halk, kime ne görevi vereceğini iyi biliyor; alkış ile de tam bunu demek istemişşşş...

35
14
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Baris Koc:

atalarida... inonu ve kamal lozanda raki balikla satildi

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Selçuk MUTLU:

zeki mürende bizi görecekmi

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2
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