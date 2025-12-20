HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili kanun çıkaralım

HÜR Dava Partisi ( Hüdapar ) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili bir kanun çıkaralım. Ama bunun uygulanması için, yani o ceza indirimleri ya da cezaevindekilerin serbest bırakılması ya da silahlı eylemlere karışmamış olanların ifadelerinin alınıp cezaevine girmeden serbest bırakılmaları için gerçekten silahla araya mesafe koyulduğunun, silahın bırakıldığının tespiti şart olsun. Elinde silah olanlar, silah bıraktığında nereye gideceğini, kendisini nasıl bir akıbetin beklediğini bilsin" dedi.

Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Konuşmasında Kürt meselesinin uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Malumunuz 2024 yılının ağustos ayında Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'ta ve Malazgirt'te birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları, 1 Ekim'de meclisin açılışında yaptığı konuşmada iç cephenin tahkim edilmesi gerektiğini söylediği ve sonra 22 Ekim'de grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin yapmış olduğu fesih kararı alma, örgütü dağıtma ve silah bırakma çağrısı, sonrasında şubat ayında buna öyle bir verilen cevap, mayısta toplanan örgüt yönetiminin fesih kararı alması ve nihayet sembolik de olsa silah yakma ve akabinde mecliste kurulan komisyon. HÜDAPAR varsa paniğe gerek yok. Giriş ve özetin yanı sıra iki ana bölümden ve çok sayıda başlıktan oluşan, yaklaşık 50 sayfalık bir rapor hazırladık. Şimdi komisyondaki görüşmelerde meselelerin tıkandığı noktalardan bir tanesi şu; biliyorsunuz başından beri aslında iki şey söyleniyor. Bir cenah diyor ki 'Silah bırakma ve örgütün kendi örgütsel varlığını tamamen sona erdirmesi fiilen gerçekleşmedikçe sahada biz bu durumu görmedikçe, yetkili devlet organları bunu kayıt altına alıp tespit ve ilan etmedikçe yasal düzenleme anlamında bir adım atmayacağız'. Bir başka cenah da diyor ki özellikle silah bırakma ve örgütü tasfiye kararı alanlar diyorlar ki 'Biz yapmamız gerekenleri yaptık. Biz bu kararı aldık. Ama fiilen bütün silahları bırakmak ve yeni adımlar atmak için artık devletin adım atmasını bekliyoruz. Yasal düzenleme yapılmadan bir adım daha atmayacağız'. Sürecin tıkandığı noktalardan bir tanesi burası" dedi.

'SİLAHLA ARASINA MESAFE KOYANLAR İÇİN GENEL BİR KANUN ÖNERİYORUZ'

Yapıcıoğlu, silahla arasına mesafe koyanlar için kanun teklifi çağrısında bulunarak, "Biz de hazırladığımız kanun teklifiyle bu tıkanıklığı açacak, bu engeli açacak bir teklifte bulunuyoruz. Diyoruz ki 'Gelin biz bir mecliste bir kanun geçirelim. Bu kanun sadece bir kişiye, sadece bir örgüte, sadece bir sürece, sadece bir döneme mahsus olmasın.' Hukuk kurallarının genel özelliği onların soyut olması ve benzer durumda olan herkese eşit olmasıdır. Öyleyse gelin bir silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili bir kanun çıkaralım. Ama bunun uygulanması için, yani o ceza indirimleri ya da cezaevindekilerin serbest bırakılması ya da silahlı eylemlere karışmamış olanların ifadelerinin alınıp cezaevine girmeden serbest bırakılmaları için gerçekten silahla araya mesafe koyulduğunun, silahın bırakıldığının tespiti şart olsun. Neyin şartı? O çıkardığımız kanunun uygulanmasını şartı. Elinde silah olanlar, silah bıraktığında nereye gideceğini, kendisini nasıl bir akıbetin beklediğini bilsin. Ama o lehte yapılacak olan düzenlemelerin uygulanması da sahada fiilen silah bırakmanın gerçekleştiğinin tespitine bağlı olsun" diye konuştu.