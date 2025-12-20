Haberler

HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili kanun çıkaralım

HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili kanun çıkaralım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, silahla arasına mesafe koyanlar için yeni bir kanun teklifi çağrısında bulundu. Yapıcıoğlu, bu kanunun uygulanabilmesi için silahların bırakıldığının tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜR Dava Partisi ( Hüdapar ) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili bir kanun çıkaralım. Ama bunun uygulanması için, yani o ceza indirimleri ya da cezaevindekilerin serbest bırakılması ya da silahlı eylemlere karışmamış olanların ifadelerinin alınıp cezaevine girmeden serbest bırakılmaları için gerçekten silahla araya mesafe koyulduğunun, silahın bırakıldığının tespiti şart olsun. Elinde silah olanlar, silah bıraktığında nereye gideceğini, kendisini nasıl bir akıbetin beklediğini bilsin" dedi.

Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Konuşmasında Kürt meselesinin uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Malumunuz 2024 yılının ağustos ayında Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'ta ve Malazgirt'te birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları, 1 Ekim'de meclisin açılışında yaptığı konuşmada iç cephenin tahkim edilmesi gerektiğini söylediği ve sonra 22 Ekim'de grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin yapmış olduğu fesih kararı alma, örgütü dağıtma ve silah bırakma çağrısı, sonrasında şubat ayında buna öyle bir verilen cevap, mayısta toplanan örgüt yönetiminin fesih kararı alması ve nihayet sembolik de olsa silah yakma ve akabinde mecliste kurulan komisyon. HÜDAPAR varsa paniğe gerek yok. Giriş ve özetin yanı sıra iki ana bölümden ve çok sayıda başlıktan oluşan, yaklaşık 50 sayfalık bir rapor hazırladık. Şimdi komisyondaki görüşmelerde meselelerin tıkandığı noktalardan bir tanesi şu; biliyorsunuz başından beri aslında iki şey söyleniyor. Bir cenah diyor ki 'Silah bırakma ve örgütün kendi örgütsel varlığını tamamen sona erdirmesi fiilen gerçekleşmedikçe sahada biz bu durumu görmedikçe, yetkili devlet organları bunu kayıt altına alıp tespit ve ilan etmedikçe yasal düzenleme anlamında bir adım atmayacağız'. Bir başka cenah da diyor ki özellikle silah bırakma ve örgütü tasfiye kararı alanlar diyorlar ki 'Biz yapmamız gerekenleri yaptık. Biz bu kararı aldık. Ama fiilen bütün silahları bırakmak ve yeni adımlar atmak için artık devletin adım atmasını bekliyoruz. Yasal düzenleme yapılmadan bir adım daha atmayacağız'. Sürecin tıkandığı noktalardan bir tanesi burası" dedi.

'SİLAHLA ARASINA MESAFE KOYANLAR İÇİN GENEL BİR KANUN ÖNERİYORUZ'

Yapıcıoğlu, silahla arasına mesafe koyanlar için kanun teklifi çağrısında bulunarak, "Biz de hazırladığımız kanun teklifiyle bu tıkanıklığı açacak, bu engeli açacak bir teklifte bulunuyoruz. Diyoruz ki 'Gelin biz bir mecliste bir kanun geçirelim. Bu kanun sadece bir kişiye, sadece bir örgüte, sadece bir sürece, sadece bir döneme mahsus olmasın.' Hukuk kurallarının genel özelliği onların soyut olması ve benzer durumda olan herkese eşit olmasıdır. Öyleyse gelin bir silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili bir kanun çıkaralım. Ama bunun uygulanması için, yani o ceza indirimleri ya da cezaevindekilerin serbest bırakılması ya da silahlı eylemlere karışmamış olanların ifadelerinin alınıp cezaevine girmeden serbest bırakılmaları için gerçekten silahla araya mesafe koyulduğunun, silahın bırakıldığının tespiti şart olsun. Neyin şartı? O çıkardığımız kanunun uygulanmasını şartı. Elinde silah olanlar, silah bıraktığında nereye gideceğini, kendisini nasıl bir akıbetin beklediğini bilsin. Ama o lehte yapılacak olan düzenlemelerin uygulanması da sahada fiilen silah bırakmanın gerçekleştiğinin tespitine bağlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi

Halk sağlığı böyle hiçe sayıldı: Yakalanmasaydı piyasaya sürülecekti
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya sürpriz telefon
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title