HÜDA PAR'lılar İsrail başkonsolosluğu önünde kefen giyerek eylem yaptı

HÜDA PAR üyesi bir grup Filistin'e destek vermek için İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Kefen giyen eylemciler Filistin bayrağı sallayarak İsrail'i protesto etti.

Filistin'e destek vermek için dün akşam saatlerinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen eylemciler açtıkları dövizlerle İsrail'i protesto etti. Kuran-ı kerim okunmasının ardından başlayan eylemde 'İstanbul'dan Gazze'ye Direnişe Bin Selam şeklinde sloganlar atıldı.

"İSRAİL KINAMADAN ANLAMAZ"

HÜDA Par Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin "Yıllardan beri şuraya gelip gece, gündüz, yağmur, kış demeden Siyonist işgal rejimini Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te kardeşlerimize yapmış olduğu zulmü, katliamı telkin etmek için geldik. Hep şunu söyledik. Siyonist işgal rejimi bir işgalcidir. Bir terörist yapıdır. Sözden, laftan, protestodan, kınamadan anlamaz. Anladığı tek dil güçtür, kuvvettir. Dün sabahtan itibaren gözümüzde çok büyütülen, yenilemez, alt edilemez, ulaşılamaz istihbaratıyla, ordusuyla, ekonomik siyasi gücüyle alt edilemez denilen işgal rejiminin nasıl zayıf olduğu inanan müminler karşısında nasıl tavşan gibi kaçtığına şahit olduk" dedi.

"FİLİSTİN HALKINA DUALARIMIZI GÖNDERİYORUZ"

HÜDA Par İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şerafettin Güler ise, 'Bir asırdan uzun bir süredir Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekün bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır. Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin ve şerefini halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlumiyet değil direniş erdemdir! Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın diye konuştu.

Polis, İsrail Başkonsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Grup üyeleri yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.