HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çerçevesinde partilerinin hazırladığı 50 sayfalık raporu tanıttı ve ortak rapor hazırlanmasının zorluklarına değindi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında partisinin hazırladığı rapora ilişkin, "Biz de raporumuzu hazırladık. Giriş ve özetten başka iki ana bölümden ve pek çok başlıktan oluşan 50 sayfaya yakın bir rapor." dedi.

Yapıcıoğlu, Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda partisinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programında yaptığı konuşmada, 13 yıl önce yola çıktıklarını ve bugünlere geldiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında 19 toplantının yapıldığını belirtti.

Toplantıların sonucunda her partinin bir rapor hazırlaması ve daha sonra bu raporların mümkünse birleştirilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanının isteği, ümidi, talebi şudur: 'Bütün partilerin altına imza atabileceği ortak bir rapor çıksın.' Bazı partiler raporlarını Meclis Başkanlığına sundu. Bu raporların içeriğine bakıldığında ortak bir raporun hazırlanmasının çok kolay olmadığı görünüyor. Birbirine çok uzak talepler, birbirine çok uzak tanımlamalar, tarifler, işimizin zor olduğunu ortak bir rapor çıkarmanın adeta imkansız olduğunu gösteriyor. Biz de raporumuzu hazırladık. Giriş ve özetten başka iki ana bölümden ve pek çok başlıktan oluşan 50 sayfaya yakın bir rapor."

Programa, HÜDA PAR milletvekilleri Serkan Ramanlı, Faruk Dinç ve Şahzade Demir ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Politika
