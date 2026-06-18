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HÜDA PAR'lı Ramanlı, manevi değerleri muhafaza eden STK'lerin desteklenmesini istedi

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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumsal yozlaşmayla mücadelede Kur'an rehberliğindeki sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Islaha çalışan, saldırı altındaki manevi değerleri muhafaza ve tahrip edilenleri yeniden inşa eden sivil toplum kuruluşları muhakkak desteklenmeli." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaşanan toplumsal yozlaşma ve değerler aşınmasının, manevi eğitimin önemini artırdığını söyledi.

Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini esas alan sivil toplum kuruluşlarının, gençlerin manevi gelişimine katkılar sunduğunu ifade eden Ramanlı, şöyle konuştu:

"Toplumu, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın hayatıyla buluşturan, güzel ahlaka teşvik eden kuruluşların desteklenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına ve daha bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle gençlerin manevi, ahlaki gelişimini önceleyen, toplumsal fayda üreten STK'lerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi, güçlü, bilinçli ve değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumsal çözülmeyi önleme, hayati bir önem arz etmekte ve büyük çabalar gerektirmektedir. Bu noktada alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de sivil toplumu bilinçlendirmek ve bu alana kanalize edebilmektir. Islaha çalışan, saldırı altındaki manevi değerleri muhafaza ve tahrip edilenleri yeniden inşa eden sivil toplum kuruluşları muhakkak desteklenmeli."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
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