HÜDA Par'lı Dinç'ten Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki

HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Dinç, Meclis'teki basın toplantısında, GSM operatörlerinin köyleri ve kırsal mahalleleri yeteri kadar önemsemediğini öne sürdü.

Şebeke ve internet erişimi olmayan birçok köy ve kırsal mahalledeki insanların acil sağlık durumlarında iletişim sorunu yaşadığını, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamadığını ve en temel haberleşme ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını savunan Dinç, "Ay sonu geldiğinde o dev şirketler, hiç vermedikleri hizmetin faturasını kuruşu kuruşuna, eksiksiz şekilde kesiyor. Verilmeyen hizmetin bedeli köylümüzün, çiftçimizin cebinden haksızca tahsil ediliyor. Bu haksızlığın ve adaletsizliğin önüne geçilmelidir." dedi.

Boşanma oranlarının arttığını ve çocukların bundan etkilendiğini söyleyen Dinç, "Kur'an-ı Kerim'de aile içi anlaşmazlıkların çözümü için tavsiye edilen aile hakemliği sisteminin hayata geçirilmesi, eşlerin sorunlarını sağlıklı bir zeminde değerlendirmesine, uzlaşma yollarının bulunmasına ve evliliklerin gereksiz sebeplerle sona ermesinin önlenmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

AP Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun, egemen bir ülkenin dini değerlerini ve kültürel yapısını yok sayan, iç işlerine müdahale niteliği taşıyan "hadsiz bir tutum" olduğunu belirten Dinç, Avrupa'nın bu tavrının temelinde, Türkiye'nin Müslüman kimliğine yönelik hazımsızlığının yattığını dile getirdi.

Dinç, Türkiye'nin Avrupa'ya değil, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.