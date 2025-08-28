HÜDA PAR Milletvekili Demir'den Gazze İçin Dayanışma Çağrısı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, gemilerle Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkacak Küresel Sumud Filosu'nun büyük bir dayanışma hareketine dönüşeceğine inandığını ifade etti. Demir, Gazze'deki durumu eleştirerek acil eylem çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, gemilerle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek için yola çıkacak Küresel Sumud Filosu'nun büyük bir dayanışma hareketine dönüşeceğine inandıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'de kalıcı bir işgal stratejisi izlediğini belirten Demir, "Bu nedenle daha önceki geçici ateşkes anlaşmalarını hep bozan taraf olmuştur. Siyonist rejimin amacının Gazze halkını tamamen yok etmek olduğu saklanamaz bir gerçektir. Gazze'de soykırımın durdurulması için derhal fiili adımlar atılmalıdır." dedi.

Demir, gemilerle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek için yola çıkacak Küresel Sumud Filosu'nun büyük bir dayanışma hareketine dönüşeceğine inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
