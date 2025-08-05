HÜDA PAR Mersin Milletvekili Dinç'ten Mısır'daki Keyfi Tutuklamalara Tepki

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Mısır makamlarını, keyfi tutuklamalara son vermeye, hak ihlallerini durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Dinç, Mısır'da kaldıkları hapishanede açlık grevinde olan eski Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ve bazı tutuklulara ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Muhammed el-Biltaci'nin 12 yıldır kimseyle görüştürülmediğini söyleyen Dinç, Biltaci'nin sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti.

Hapishanede, Biltaci'nin psikolojik şiddete ve insan onuruna yakışmayacak işkencelere maruz bırakıldığını aktaran Dinç, tutuklu bulunan 58 aktivistin de bu duruma karşı çıkmak için açlık grevine başladığını ifade etti.

Faruk Dinç, "Açlık grevinde bulunan aktivistleri, sırf açlık grevinde bulunuyorlar diye idamla tehdit ediyorlar, aileleri ile görüştürmüyorlar, ailelerinin de idamla tehdit edildiğine dair bilgiler bize ulaştı." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlere ve hükümetlere bu konuda harekete geçme çağrısında bulunan Dinç, "Mısır makamlarını, keyfi tutuklamalara son vermeye, hak ihlallerini durdurmaya çağırıyoruz. Türkiye'yi de diplomatik düzeyde bu vahim tabloya müdahil olmaya ve yaşanan zulme karşı açık bir tutum almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Muhammed el-Biltaci'nin eşi ve oğlu da katıldı.