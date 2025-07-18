HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de acil bir ateşkes sağlanması ve İsrail'in bölgeden kalıcı olarak çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, saldırılarıyla sadece Filistin'i değil, bölge ülkelerini de adeta ateşe verdiğini ve istikrarsızlığa sürüklediğini belirtti.

İsrail'in Gazzelileri kendi memleketlerinde mülteci haline getirmeye çalıştığını kaydeden Dinç, bazı bölge ülkelerinin Gazze'deki direniş güçlerinin silahsızlandırılmasına yönelik taleplerde bulunduğunu aktardı.

Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dinç, "İslam ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz, kendi yöneticilerini harekete geçecek çalışmalar, eylemler yapmalıdır. Çünkü maalesef İslam ülkelerinin idarecileri bu soykırıma karşı sessizliklerini devam ettiriyor. Ateşkes acil bir şekilde sağlanmalı, terör rejimi Gazze'den tam ve kalıcı bir biçimde çekilmelidir. Filistin halkına kendi topraklarında mülteci hayatı yaşatmaya yönelik her türlü girişim mutlak bir şekilde reddedilmelidir." diye konuştu.

Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitime değinen Dinç, bu sistemden okul yöneticilerinin, öğrencilerin ve ebeveynlerin şikayetçi olduğunu savundu.

HÜDA PAR'lı Dinç, bu konuda bir düzenlenme yapılması gerektiğini dile getirerek, "Gençlerin potansiyellerini, üretkenliğini ortaya çıkaracak, meslek edinmelerini sağlayacak ve onları sahadan koparmayacak bir eğitim sistemi geliştirilmeli. İsteyen gencimiz okusun ama özellikle lise kademesiyle ilgili kimseye zorla 'sen okuyacaksın' gibi bir dayatma olmasın ki gençlerimiz kendi yeteneklerini ortaya çıkarsın." ifadesini kullandı.