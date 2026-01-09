HÜDA PAR'lı Dinç uyuşturucuyla topyekün mücadele edilmesini istedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele olması lazım. Uyuşturucu ile mücadele konusunda bir üst kurulun kurulması lazım." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin, Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, talep ve şikayetleri dinlediklerini anlattı.

Gezdiği illerde vatandaşın hemen hemen hepsinin uyuşturucu sorununu dile getirdiğini anlatan Dinç, uyuşturucuyla ciddi bir şekilde mücadele edilmesinin istendiğini aktardı. Vatandaşların, uyuşturucu baronlarına müdahale edilmesini talep ettiğini dile getiren Dinç, kendilerinin de uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Dinç, söz konusu kanun teklifinde örgütsel olarak uyuşturucu üreten, dağıtan baronlara en az müebbet hapis cezası verilmesinin öngörüldüğünün bilgisini verdi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda çağrıda bulunan Dinç, şöyle konuştu:

"Kanun çıkarmakla da mesele çözülmez. Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele olması lazım. Uyuşturucu ile mücadele konusunda bir üst kurulun kurulması lazım. Bu uyuşturucu illetinin daha fazla gençlerimizi almadan, gençlerin hayatını karartmadan bir an önce bu meseleye yönelik kökten bir çözüm gerekiyor."

500 bin konut kampanyası kapsamında 1+1 tipi evlerin yapılacağını belirten Dinç, vatandaşların bundan rahatsız olduğunu öne sürdü. Dinç, 1+1 tipi evler yerine ailelerin daha rahat edebileceği evlerin yapılmasını istedi.