Haberler

HÜDA PAR'lı Dinç: Garantör Ülkeler Gazze'nin Menfaatlerini Koruymalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de sağlanan ateşkeste garantör ülkelerin Filistin halkının menfaatlerini koruması gerektiğini vurguladı ve direnişin tasfiye edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de sağlanan ateşkeste garantör olan ülkelerin Gazze'nin ve Filistin halkının menfaatlerini koruması gerektiğini belirterek, "Gazze'yi direnişten tasfiye süreçlerine kesinlikle geçit vermemelidirler." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki ateşkesin oradaki direniş sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Gazze'de 2 yıl boyunca her türlü soykırım ve vahşetin işlendiğini söyleyen Dinç, "Buna rağmen bu halkın direnişi ve iradesi kırılmadı. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Siyonist terör rejimi dünyanın pek çok bölgesinden aldığı yoğun askeri destek ve teknolojik üstünlüğe rağmen Gazze halkını abluka ve açlıkla teslim almaya çalıştı ama bunu başaramadı. Ne bombalar ne de tecrit politikaları Gazze'yi dize getiremedi fakat ateşkes sonrasında askeri yollarla ulaşamadıkları başarıyı bir yoluyla siyasi oyunlarla başarmaya çalışmaktalar." diye konuştu.

"Ateşkeste garantör olan ülkelerin Gazze'nin ve Filistin halkının menfaatlerini korumaları gerektiğini" vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Gazze'yi direnişten tasfiye süreçlerine kesinlikle geçit vermemelidirler. ABD ve siyonist rejimin, Filistinlileri Gazze yönetiminde sembolik bir plana itme planı kabul edilemez. Filistin direnişinin Gazze'den çıkarılması, sahada başarısız olan işgalcilerin masada ödüllendirilmesi anlamına gelir. Bu konuda müzakerelerin ikinci aşamasında garantör ülkelerin kararlı ve ilkeli tutumu belirleyici olacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.