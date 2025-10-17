HÜDA PAR'lı Dinç: Garantör Ülkeler Gazze'nin Menfaatlerini Koruymalı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de sağlanan ateşkeste garantör olan ülkelerin Gazze'nin ve Filistin halkının menfaatlerini koruması gerektiğini belirterek, "Gazze'yi direnişten tasfiye süreçlerine kesinlikle geçit vermemelidirler." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki ateşkesin oradaki direniş sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Gazze'de 2 yıl boyunca her türlü soykırım ve vahşetin işlendiğini söyleyen Dinç, "Buna rağmen bu halkın direnişi ve iradesi kırılmadı. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Siyonist terör rejimi dünyanın pek çok bölgesinden aldığı yoğun askeri destek ve teknolojik üstünlüğe rağmen Gazze halkını abluka ve açlıkla teslim almaya çalıştı ama bunu başaramadı. Ne bombalar ne de tecrit politikaları Gazze'yi dize getiremedi fakat ateşkes sonrasında askeri yollarla ulaşamadıkları başarıyı bir yoluyla siyasi oyunlarla başarmaya çalışmaktalar." diye konuştu.

"Ateşkeste garantör olan ülkelerin Gazze'nin ve Filistin halkının menfaatlerini korumaları gerektiğini" vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Gazze'yi direnişten tasfiye süreçlerine kesinlikle geçit vermemelidirler. ABD ve siyonist rejimin, Filistinlileri Gazze yönetiminde sembolik bir plana itme planı kabul edilemez. Filistin direnişinin Gazze'den çıkarılması, sahada başarısız olan işgalcilerin masada ödüllendirilmesi anlamına gelir. Bu konuda müzakerelerin ikinci aşamasında garantör ülkelerin kararlı ve ilkeli tutumu belirleyici olacaktır."