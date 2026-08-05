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HÜDA PAR'dan kanun teklifine tam destek

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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ni desteklediklerini, kardeşlik ve normalleşme için katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, partisinin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni desteklediğini bildirdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin bugün Meclis'e sunulduğunu anımsattı.

Düzenlemenin memlekete hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Demir, teklifin kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, Türkiye'nin normalleşmesine ve terörün bitmesine vesile olmasını diledi.

HÜDA PAR'lı 4 milletvekili olarak teklife imza verdiklerini anlatan Demir, teklifin en kısa sürede yasalaşmasını temenni etti. Demir, şunları kaydetti:

"Elbette her şey insanın istediği gibi olmayabilir ya da bu tür önemli hususların tamamıyla bizim partimizin istediği şekilde olduğunu söylemek zor olabilir. Her zaman mümkün olmayabilir. Türkiye'nin normalleşmesine vesile olsun, sürecin çözümüne katkı sunsun diye bazı hususlara elbette ki gözümüzü kapatıp 'evet' dedik ve imzayı koyduk. Sonraki süreçte de parti olarak her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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