HÜDA PAR'lı Demir, isimleri tacizle anılanlara siyaset ve kamu alanlarının kapatılmasını istedi

Güncelleme:
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, taciz gibi suçlarla anılan kişilerin siyaset ve kamu görevlerinden men edilmesi gerektiğini ifade etti. Demir, CHP'yi yargıdaki taciz vakaları için öz eleştiri yapmaya çağırdı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, isimleri taciz gibi yüz kızartıcı suçlarla anılanlara siyaset ve kamu alanlarının kapatılmasını istedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetin halka hizmet için yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'nin yolsuzluk iddiaları karşısında kendini savunmak yerine "saldırgan bir üslupla her tarafa sataşmasının siyasi nezaketten nasibinin olmadığını" ortaya koyduğunu ifade eden Demir, yargıya konu taciz vakaları karşısında CHP'yi öz eleştiri yapmaya çağırdı.

Bürokraside ve yerel yönetimlerde ellerindeki siyasi gücü ve imkanları "iğrenç ve süfli emelleri için" kullananlara karşı acilen kanuni düzenleme yapılması, ceza ve müeyyidelerin ağırlaştırılması gerektiğini belirten Demir, "İsimleri taciz gibi yüz kızartıcı suçlarla beraber anılanlara yönelik siyaset ve kamu alanları kapatılmalı ve buna yönelik kanuni düzenlemeler ivedilikle hazırlanmalıdır. Halka hizmet yeri olması gereken konularda yer alanların daha sıkı denetimlere tabi tutulması ve halkın sırtına yük olmamaları gerekir." ifadelerini kullandı.

