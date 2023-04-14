HÜDA PAR'ın milletvekili adayı, AK Partili kadın vekilin elini havada bıraktı

AK Parti'nin Gaziantep milletvekili aday tanıtım toplantısında HÜDA PAR kontenjanından milletvekili adayı olarak listeye konulan Şehzade Demir, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak'ın elini tutmadı. Eli havada kalan Bakbak, toplantıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda o anı gizledi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı törenin, adayların partilileri selamladığı bölümde şaşırtıcı birbir olay yaşandı.

KADIN VEKİLİN ELİ HAVADA KALDI

Adayların yanındaki adayın elini tutarak havaya kaldırdığı sırada, AK Parti Milletvekili ve adayı Derya Bakbak'ın sağında yer alan, milletvekili aday listesine HÜDA PAR kontenjanından 6. sıradan giren Şehzade Demir, Bakbak'ın elini tutmadı.

O KAREYİ PAYLAŞMADI

Demir'in sol eli aşağıya sarkık olarak kalırken, Bakbak da boşta kalan sağ eli havada partilileri selamladı. Bakbaksosyal medya hesabından, selamlama sırasındaki fotoğraf yerine, tüm adayların yan yana olduğu bir fotoğraf paylaştı.