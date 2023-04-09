HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti listesinden aday oldu

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, AK Parti de milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Seçimde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR'lı isimler de AK Parti listesinde yer buldu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu.