HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti listesinden aday oldu
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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, AK Parti de milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Seçimde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR'lı isimler de AK Parti listesinde yer buldu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu.
Ak Parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'lı isimlerin dehangi illerden aday gösterileceği belli oldu.
YAPICIOĞLU, İSTANBUL 3. BÖLGEDEN ADAY
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ise AK Parti listelerinde Gaziantep 6. sıradan aday oldu.
Öte yandan HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı AK Parti listelerinde Batman 2. sıradan, HÜDA-PAR GİK Üyesi Faruk Dinç ise AK Parti listelerinde Mersin 4. sıradan aday olarak belirlendi.