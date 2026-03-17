Zekeriya Yapıcıoğlu: Birbirimizle vuruşmamızı izlemek istiyorlar, bu oyuna gelmeyeceğiz

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İran'da onların canı yanmaya başlayınca şimdi farklı entrikalarla bu işten nasıl sıyrılabileceklerinin hesabını yapıyorlar. Bölge ülkelerini savaşın içine çekip, belki geriye çekilip uzaktan bizim birbirimizle vuruşmamızı izlemek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Elazığ'da düzenlediği iftar programına katıldı. Kentteki bir restoranda düzenlenen programa bazı sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra partililer ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Yapıcıoğlu, Siyonist rejimin bölgede barışı tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, "Siyonist işgal rejimi hem Gazze'deki saldırılarını devam ettiriyor hem de Mescid-i Aksa ve El-Halil Camii'ni ibadete kapatarak oradaki zulümlerini sürdürüyor. Oradaki vahşet sürüyor. Sözüm ona ekim ayında Mısır'da bir ateşkes anlaşması imzalandı. Fakat orada da halen katliamlar, soykırımlar devam ediyor. O anlaşma gereği yardım kamyonlarının ve yakıt kamyonlarının Gazze'ye girmesi gerekiyordu. Engel olmaya devam ediyorlar. Gazze'deki ağır yaralıların ve ağır hastaların tedavi amacıyla Gazze dışına çıkması gerekiyordu. Hala çıkamıyorlar ya da yeterli sayıda çıkmalarına izin verilmiyor. Engelleniyorlar. Filistin'den sonra Lübnan'a, Suriye'ye ve şimdi de İran'a saldırıldı. Daha önce Katar'a, Tunus'a, Yemen'e saldırılar oldu. Şu anda iki haftayı aşkın bir süredir İran'a saldırılar yoğunlaştı. İsrail, Amerika'yı savaşın içine çekti ve bütün bir bölgeyi ateş topuna çevirmek için her türlü entrikayı çeviriyor. Sahte bayrak operasyonlarıyla bölge ülkelerini birbirine karşı kışkırtıp, birbirine düşürmeye, birbiriyle savaştırmaya çalışıyor. Yıllardır söylüyoruz. Bir kez daha burada Elazığ'dan bu gerçeği dile getirelim. Siyonist işgal rejimi bölge barışının önündeki en büyük engeldir. Bu vahşet rejimi, bu soykırım rejimi küresel barışa yönelmiş en büyük tehdittir. Küresel barışı tehdit etmeye devam ediyorlar ve eğer askeri yollarla durdurulmazlarsa birer birer her birimizi hedef haline getirip, mümkünse yutmaya karar vermişler. Rabbim onlara o fırsatı vermesin" dedi.

'BU İŞTEN NASIL SIYRILABİLECEKLERİNİN HESABINI YAPIYORLAR'

Bölgeyi savaşın içine çekmek için tuzaklar kurulduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Şu anda tablo biraz karamsar gibi görünebilir ama benim inancım odur ki inşallah bu saldırganlık başını yiyecek. Zira öyle bir öfke birikiyor ki bu öfke seli inşallah onları önüne katıp süpürecek. Amerika ile birlikte öyle bir batağın içerisine düştüler ki belki 3-4 günde İran'ın bütün direnişini kırmayı arzuluyorlardı. Ondan sonra belki hedef Türkiye'ydi. Fakat İran'da onların canı yanmaya başlayınca şimdi farklı entrikalarla bu işten nasıl sıyrılabileceklerinin hesabını yapıyorlar. Bölge ülkelerini savaşın içine çekip belki geriye çekilip uzaktan bizim birbirimizle vuruşmamızı izlemek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bizim Sünnilik ya da Şiilik diye bir dinimiz yok. Hiç kimse mezhebini, milliyetini, cemaatini, tarikatını, partisini din haline getirmesin. Amaç bölgedeki farklı etnik grupların hiçbirini düze çıkarmak değildir. Amaç birini diğerine karşı kullanmak, sonra zamanı geldiğinde kırıp atmaktır. Biz bu oyunları daha önce gördük. Bu filmin tekrarına izin vermeyeceğiz. Belki bütün bir bölgeyi hatta dünyayı 3'üncü Dünya Savaşı'nın içine çekmek için bu tuzaklar kuruluyor. Mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz. Aramızdaki farklılıklar birbirimizle çatışmamızı gerektirecek farklılıklar değildir. Biz kendi meselelerimizi kendi içimizde, adalet temelinde ve kardeşlik hukukuna riayet ederek çözmek zorundayız ve çözebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı