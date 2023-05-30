HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Milletvekili yeminini tamamını okuyacağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, milletvekili yeminini tamamını okuyacaklarını ve herhangi bir ekleme veya çıkarma yapmayacaklarını belirtti. Ayrıca seçim kampanyası boyunca HÜDA PAR üzerinden yapılan kampanyaların manipülasyon olduğunu söyledi.

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili, "Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" dedi.

Yeni seçilen milletvekilleri, mazbatalarını aldıktan sonra TBMM'de kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Ak Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç de Meclis'e gelerek kayıtlarını yaptırdı.