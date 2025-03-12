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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz

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Haberler.com stüdyosunda gazeteci Neşe Berber'in konuğu olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Herkes kendi cenahından ne gelir ne götürür hesabına girmeden partiler üstü bir mesele olduğunu, memleket meselesi olduğunu bilerek, bu bilinçle hareket ederek mutlaka bu çabaya destek olmalı. Biz de elimizden gelen bütün desteği veririz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Haberler.com stüdyosunda gazeteci Neşe Berber'in konuğu olarak Türkiye ve bölge siyaseti üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ UĞRUNDA GAYRET GÖSTERMEYE DEĞER BİR HEDEFTİR"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Yapıcıoğlu, "Terörsüz, şiddetsiz, kavgasız, gürültüsüz bir Türkiye hedefi uğrunda gayret göstermeye, cenk etmeye, çaba sarf etmeye değer bir hedeftir. Mutlaka gerçekleşmesi gereken bir hedeftir. Bu yönde ortaya konan bütün çabalar da değerlidir." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz

"PARTİLER ÜSTÜ VE MEMLEKET MESELESİ OLDUĞUNU BİLEREK ÇAĞRIYA DESTEK VERİRİZ"

Yapıcıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz de silahın, şiddetin, terörün asla ve asla hak aram yöntemi olmadığını, olamayacağını mutlaka bunların terk edilmesi gerektiğini başından beri söylüyoruz. Siyasi parti kurduğumuz günden bu yana sürekli tekrar ediyoruz. İnşallah bu hedef gerçekleşir. Yapılan çağrılar bu şekilde değerlendirildiğinde amaca götürür mü götürmez mi zaman içinde göreceğiz. Bu çağrıların sonuç doğurması için herkesin üzerine düşen bir sorumluluk vardır. Herkes kendi sorumluluğunun bilinciyle hareket edip, bu hedefe ulaşmak için kendi çabasını diğer çabaların üzerine koymak suretiyle göstermelidir. Herkes kendi cenahından, kendi partisinden ya da kendi grubundan ne gelir ne götürür hesabına girmeden partiler üstü bir mesele olduğunu, memleket meselesi olduğunu bilerek, bu bilinçle hareket ederek mutlaka bu çabaya destek olmalı. Biz de elimizden gelen bütün desteği veririz.

"MUTLAKA KARDEŞLİĞİN DE TESİS EDİLMESİ GEREKİR"

Bir de gözden kaçmaması gereken bir şey daha var. Bunlar söylenirken mütemadiyen, hemen yanında bir şey daha söylendi. İç cephenin tahkim edilmesi mi dersiniz, kardeşliğin yeniden tesis edilmesi mi dersiniz, kardeşliği zehirleyen uygulamaların terk edilmesi mi dersiniz, barış mı dersiniz. Ne derseniz... Türkiye'de bir kucaklaşma, kardeş olduğumuzun şuurunun güçlendirilmesi diyelim biz de buna. Mutlaka kardeşliğin de tesis edilmesi, bozulan yönlerinin tamir edilmesi, bozulan yönlerinin tamir edilmesi, zehirlenen taraflarının belki tedavi edilmesi gerekir. İnşallah güzel yarınlar hepimizi bekliyor."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAslan Başkan:

Bu tek kırmanın nesi var ki neye destek olacak. sokak hayvanı düşmanı

Yorum Beğen12
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