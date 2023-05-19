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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi'nde böyle canlandırılmış! O sahne yeniden gündem oldu

Politika Haberleri

Şu sıralar siyaset sahnesinde isminden sıklıkla söz ettiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırıldığı ortaya çıktı. O sahne yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar evvel Kurtlar Vadisi dizisinin devamı niteliğinde olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memduh karakterine hayat veren kişinin HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu canlandırdığı ortaya çıktı. Türk televizyon tarihine damga vuran dizideki sahne yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Haberler.com - Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu Kurtlar Vadisi Politika Güncel Haberler

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