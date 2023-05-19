HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi'nde böyle canlandırılmış! O sahne yeniden gündem oldu

Şu sıralar siyaset sahnesinde isminden sıklıkla söz ettiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırıldığı ortaya çıktı. O sahne yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.