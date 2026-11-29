HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, halkın gündemi neyse kendilerinin gündeminin de o olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman kısır çelişkilerin, çekişmelerin, polemik siyasetinin bir parçası olmadık ve inşallah olmayacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, Antalya'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Parti olarak 2012'de dürüst siyaset ve gerçek adalet şiarıyla yola çıktıklarını anlatan Yapıcıoğlu, "önce insan, öncelik adalet" dediklerini ifade etti.

Siyasetin merkezine insanı yerleştirdiklerini anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim davamız asla bir koltuk veya ikbal davası değildir. Bizim kongrelerimizde sandalyeler havada uçuşmaz, yumruklar sıkılmaz, makam kavgaları yaşanmaz. Genel başkanlık görevini devretmiş kardeşlerimizin bugün genel başkan yardımcısı sıfatıyla aynı aşkla partide görev yapmaya, fedakarlıkta bulunmaya devam ediyor olması bunun göstergesidir. Yine il başkanlığı görevinde bulunmuş olan kardeşlerimiz bu görevi devrettikten sonra parti çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyorlar, bizzat görev alıyorlar."

Milletin sorunlarını gündeminden düşürmeyen ve bu sorunlara somut çözümler üreten bir siyasi hareket olduklarını ifade eden Yapıcıoğlu, "Hiçbir zaman kısır çelişkilerin, çekişmelerin, polemik siyasetinin bir parçası olmadık ve inşallah olmayacağız. Halkımızın gündemi ne ise bizim gündemimiz de odur." diye konuştu.

"Gazze'de taş üstünde taş bırakılmadı"

Antalya'nın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Gündeminde iklim değişikliği ve çevresel krizler vardı. Ancak bu konularda şahit olduğumuz manzara tam bir ikiyüzlülük tablosudur. Ürettikleri konvansiyonel ve kitle imha silahlarıyla milyonlarca masum insan katledilirken sınırsız tüketim çılgınlığıyla gelecek nesillerin hakkı olan yeraltı ve yerüstü kaynaklarını büyük bir hırsla yağmalayanlar bugün kalkmış sözde insan hakları ve çevre dersi vermeye kalkıyorlar. Dünyaya yön veren bir avuç yağmacı büyük sermaye sahibi iş başına geçtiklerinde yeryüzünde fesat çıkarmak, tahrip etmek ve nesilleri bozmak için çalışmaktadırlar. Yeryüzünde fesat çıkaran ve kültürü bozan, nesilleri yok etmeye çalışan bu küresel şer şebekesinin en barbar, en kanlı yüzü bugün Gazze'de sergilenmektedir."

Gazze'nin son üç yıldır siyonist işgal rejimi tarafından bütün dünyanın gözleri önünde soykırıma maruz bırakıldığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Gazze'de taş üstünde taş bırakılmadı. Ekili alanları bombalandı, asırlık zeytin ağaçları köklerinden söküldü. Su kuyuları, gıda depoları, hastaneler, ibadethaneler ve okullar, ambulanslar, gazeteciler kasıtlı olarak hedef alındı. Ancak Antalya'da toplanıp çevre duyarlılığı nutukları atanlar Gazze'deki bu insani ve ekolojik yıkım karşısında kıllarını bile kıpırdatmıyorlar." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, Gazze'de bombalardan kurtulan masum çocukların açlıktan, barınaksızlıktan ve soğuktan öldüğünü, insani yardımların Gazze'ye girişinin hala engellendiğini söyledi.

Kaynak: AA