HÜDA PAR'dan Yeni Anayasa İçin 'Toplumsal Mutabakat Arayışı' Çalıştayı

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, "Toplumsal Mutabakat Arayışı & Yeni Anayasa" başlıklı bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştaya çok sayıda akademisyen ve STK temsilcisi katılacak.

HÜDA PAR, Türkiye'nin uzun yıllardır gündeminde yer alan yeni, sivil ve adil anayasa ihtiyacına dikkat çekerek bu kapsamda önemli bir adım atıyor. HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut Şahin,13 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Eresin Hotels'de "Toplumsal Mutabakat Arayışı & Yeni Anayasa" başlıklı bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı. Şahin, çalıştayın hedefinin toplumsal barışın, adaletin ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

"Adil ve sivil bir anayasa ihtiyacı toplumsal bir zorunluluktur"

"Yeni, adil ve sivil bir anayasa ihtiyacı artık sadece siyasal bir söylem değil, aynı zamanda toplumsal bir zorunluluktur." diyen Şahin, çalıştayla farklı kesimlerin ortak sesi olabilecek bir zeminde toplumsal mutabakatın inşasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

"Vakit, darbe anayasasını rafa kaldırıp, yepyeni bir anayasa yapma vaktidir"

Mahmut Şahin, çalıştayın; akademisyenleri, hukukçuları, sivil toplum temsilcilerini ve kanaat önderlerini bir araya getirerek toplumun çeşitli kesimlerinin yeni anayasadan beklentilerini ortaya koymayı hedeflediğini belirtti.

"Adaletin merkeze alındığı, herkesin temsil edildiği bir toplumsal mutabakatla hazırlanacak yeni bir anayasa, Türkiye'nin yarınlarını güvence altına alacaktır." diyen Şahin, siyasi partilere ve tüm toplumsal aktörlere çağrıda bulundu: "Artık vakit, darbe anayasasını rafa kaldırıp, yepyeni bir anayasa yapma vaktidir. Gelin bu tarihî sorumluluğu birlikte üstlenelim ve yeni bir geleceği birlikte inşa edelim."

Türkiye'nin normalleşme sürecine katkı sağlayacak

Çalıştayın ayrıca, Türkiye'nin normalleşme sürecine katkıda bulunmayı amaçladığı vurgulanırken, yeni anayasa sürecinde toplumsal taleplerin dikkate alındığı kuşatıcı bir yaklaşımın esas alınması gerektiğinin altı çizildi.

HÜDA PAR'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli programın, anayasa tartışmalarına nitelikli katkılar sunması bekleniyor.