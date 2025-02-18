HÜDA PAR'dan çalıştay mesajı: Silahların susmasını önemsiyoruz

HÜDA PAR, 15 Şubat Cumartesi günü Diyarbakır'da düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"nda 15 maddelik çözüm önerisi sundu. Bildirgede yeni anayasa ve anadilde eğitim gibi talepler yer aldı.

"KÜRT MESELESİYLE İLGİLİ ÇÖZÜMLERİMİZİ ORTAYA KOYMAMIZ GEREKİYORDU"

Haberler.com stüdyosunun konuğu olan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut Şahin, çalıştayın amacına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Şahin'in açıklamaları şu şekilde: "Aslında bu çalıştayı biz 2023 Mayıs'ından sonra kararlaştırmayı düşündük. 2024 yılı içerisinde yapmayı planlıyorduk ancak o dönem itibariyle Gazze operasyonunun yapılması ve Aksa Tufanı'nın olması ile birlikte bizim de birinci gündemimiz haline geldi. Bu zamana kadar sarktı maalesef. Biz HÜDA PAR olarak ülkenin birçok meselesi ile ilgili çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Kürt meselesi, en önemli maddelerden biri. Bu meseleyle ilgili çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyordu. Bu meselenin gecikmeden çözülmesi gerekiyordu.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İLE BAŞLATILAN SÜRECİ ÖNEMSİYORUZ"

Yürütülen çözüm sürecinin çok ağır neticeleri oldu. Biz 'Terörsüz Türkiye' ile başlatılan süreci önemsiyoruz. Silahların susması ve hak arama enstrümanında çıkarılmasını önemsiyoruz. Kürt meselesi ile PKK'yı eş görmememiz lazım. Mesele hak, hukuk ve adalet temelinde olmalı. En önemlisi bu meselenin müzakereler ve siyaset zemininde mutlaka konuşulması gerektiğini düşündüğümüzden dolayı bu çalıştayı yaptık.

"ÇALIŞTAYDA BELİRTİLEN HUSUSLAR MESELENİN HAK VE HUKUK ZEMİNİNDE KONUŞULMASINI SAĞLAYACAK"

Sonuç bildirgesi üzerinden tartışma ve itham söz konusu. Bu aslında temelde şununla ilintili, bu çalıştayla birlikte süreç provoke ediliyor gibi bir şeyler söylense de aslında tam tersi, bu çalıştayda belirtilen hususlar aksine bu meselenin hak ve hukuk zemininde konuşulmasını sağlayacak. Çalıştayla çözüm süreci birlikte değerlendirilecekse daha doğru ve olumlu karşılanması gerekiyordu.

"HÜDA PAR'IN ORTAYA SUNDUĞU ÇÖZÜM SÜRECİNDEN RAHATSIZ OLDULAR"

HÜDA PAR'ın ortaya sunduğu çözüm sürecinden rahatsız oldular. Bizim söylemediğimiz cümleleri söylüyorlar. Koca koca siyasetçiler, siyasi parti liderleri kalkıp da ne çalıştayda konuşulmuş ne bildirgede yayınlanmış şeyleri şeyleri biz yapmış, söylemiş gibi konuşuyorlar."