HÜDA PAR'dan Bayram Öncesi Yargı Paketi Talebi

HÜDA PAR'dan Bayram Öncesi Yargı Paketi Talebi
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yeni yargı paketinin Kurban Bayramı'ndan önce TBMM'ye sunulmasını istedi. Mahkumların ailelerine kavuşması için düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yeni yargı paketinin Kurban Bayramı'ndan önce Meclis'e sunulmasını istedi.

Ramanlı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 31 Temmuz 20232'te "Kovid yasası" ile çok sayıda hükümlünün tahliye edildiğini anımsattı.

O tarihlerde henüz cezası kesinleşmemiş olanların bu düzenlemeden istifade edemediğini söyleyen Ramanlı, "Bayram öncesi bu mahkumların eşitsizliğin giderilmesi ve ailelerine kavuşturulmaları için bu düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor." dedi.

Daha önce Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi için dilekçe verdiğini bildiren Ramanlı, "Bu yasama yılı bitmeden bu kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi için inisiyatif aldım. Umuyor ve diliyorum ki bu aldığımız inisiyatif, oluşan kamuoyu beklentisi boşa düşürülmesin ve bayramdan önce kanun teklifi Meclis'e gelsin. 10'uncu yargı paketi kapsamında bu kanun teklifi de yasalaşsın ve bu mağduriyet bir ölçüde giderilsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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