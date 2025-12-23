HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Yapılacak yasal düzenlemeler, kendini fesheden, şiddeti tümüyle terk eden ve bu nedenle münfesih sayılan tüm örgütsel yapıları kapsayacak şekilde adil ve kuşatıcı bir anlayışla ele alınmalıdır." dedi.

Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, Türkiye'nin "şiddet sorununun" sonlandırılması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Hazırladıkları Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin bilgi veren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sorunun kök nedenlerine dair samimi ve cesurca bir yüzleşme yapılmadan, bugünü doğru anlamak ve sağlıklı çözümler üretmek mümkün değildir. Bugün gelinen aşamada artık herkes tarafından açıkça görülmüştür ki silah bir hak arama yöntemi değildir. Şiddete başvurmak başlı başına bir sorundur ve bu sorunun mutlak anlamda çözülmesi gerekir. Silahlar derhal şartsız ve bir daha ele alınmamak üzere devreden çıkmalı, sorunlar yalnızca sivil siyaset zemininde konuşulmalı ve adalet temelinde çözülmelidir."

Yapıcıoğlu, "Şiddet kullanan örgütlere üye olmuş ya da çeşitli nedenlerle bu yapılara meyletmiş olmakla birlikte fiilen herhangi bir eyleme karışmamış kişilerin bir an önce evlerine dönmeleri ve topluma entegrasyonu sağlanmalıdır. Yapılacak yasal düzenlemeler, kendini fesheden, şiddeti tümüyle terk eden ve bu nedenle münfesih sayılan tüm örgütsel yapıları kapsayacak şekilde adil ve kuşatıcı bir anlayışla ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şiddete bulaşmış olması nedeniyle hemen yurda dönmesi sosyolojik olarak mümkün olmayanlar için ise ceza ve dava zaman aşım süreleri yeniden düzenlenerek toplumsal kabulün oluşacağı uygun bir zeminde eve dönüşlerinin önü açılmalıdır. Silah bırakıp yurt dışından dönen, cezaevinden çıkan kişilerle ilgili olarak ne keyfi ne de cezalandırıcı bir yaklaşım benimsenmeli, makul, ölçülü ve toplumu rahatlatan bir adli kontrol süreci işletilmelidir. Türkiye'nin Kürt meselesini çözmesi, emperyalizmin elindeki bir kozu almaktan çok daha öte bu coğrafyada adaletin ve kardeşliğin yeniden hükümferma olmasının önündeki büyük bir engeli kaldırılmış olması demektir. Hedefimiz yalnız bir örgütün silah bırakmasını sağlamak olmamalı, her ferdin onurlu, özgür ve eşit bir vatandaş olarak yaşadığı, adil, huzurlu ve tam bağımsız bir ülkeyi inşa etmek olmalıdır."

Yapıcıoğlu, basın toplantısını, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile birlikte gerçekleştirdi.