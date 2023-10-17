Genel merkez istedi! Yolsuzluk operasyonunun ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın istifa etti

Erzurum'un Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın yolsuzluk iddialarının ardından görevinden istifa etti. Belediye çalışanlarına yönelik geçen hafta yapılan yolsuzluk operasyonunda Başkan Aydın'ın oğlu da gözaltına alınmıştı. İstifanın, AK Parti Genel Merkezi tarafından istendiği belirtiliyor.

Erzurum'da yolsuzluk soruşturmaları ile gündemde olanHorasan Belediye'sinin başkanı Abdülkadir Aydın görevinden istifa etti. Aydın'ın, belediye personeli ile vedalaştığı öğrenildi.

İSTİFASI GENEL MERKEZ TARAFINDAN İSTENDİ

Horasan Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istenen Başkan Abdulkadir Aydın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

OĞLU DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Son yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi arasında Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın oğlu Zülküf Aydın da yer almıştı. Belediye çalışanı 3 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından Zülküf Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geçen Temmuz ayında da başkan Aydın'ın bir yeğeni tutuklanarak cezaevine konulmuştu.