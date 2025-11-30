Haberler

Hong Kong'da Yangın Felaketi: Ölü Sayısı 146'ya Yükseldi

Hong Kong'da Yangın Felaketi: Ölü Sayısı 146'ya Yükseldi Haber Videosunu İzle
Hong Kong'da Yangın Felaketi: Ölü Sayısı 146'ya Yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 'Wang Fuk Court' sitesinde çıkan yangında can kaybı artmaya devam ediyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya ulaştı, 100 kişi hala kayıp.

Hong Kong'da "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi.

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende Çarşamba günü çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Hong Kong Polisi, yanan binada devam eden arama çalışmaları sırasında bulunan cesetlerle birlikte ölü sayısının 146'ya yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong Polisi Kayıp ve Yaralı Birimi Başkanı Tsang Shuk-yin, 100 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaralı sayısının 79 olduğunu belirtti.

Arama görevlisi Cheng Ka-chun ise "Binalar yapısal olarak sağlam durumda olsa da arama çalışmaları yavaş ilerliyor. İçerisi çok karanlık ve ışığın az olması nedeniyle çalışmak çok zor, özellikle pencerelerden uzak yerlerde" dedi. Cheng, ekiplerin şu ana kadar 7 bloktan dört tanesini incelediğini söyledi.

Geçici bir anma yeri oluşturdu

Hong Kong sakinleri, şehrin tarihindeki en kötü kazalardan biri olarak kayıtlara geçen felaket için olay yerinde geçici bir anma yeri oluşturdu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, alana çiçek bırakıp dua etti ve el yazısıyla notlar bıraktı. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.