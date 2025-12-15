Ünlü yönetmen Reiner ve eşi evinde ölü bulundu

Haberler

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele, Los Angeles'taki evlerinde bıçak darbesi almış halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı. Aile yakınları, çiftin oğlu Nick Reiner'in cinayetle ilişkilendirildiğini iddia etti.

Hollywood yönetmeni Rob Reiner ve eşi Michele, Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu.

Efsanevi Hollywood film yapımcısı ve aktör Rob Reiner ve eşi Michele, Los Los Angeles'ın lüks Brentwood semtinde bulunan evlerinde ölü bulundu. Polis, yerel saatle 15.30 sıralarında yapılan bir ihbarın ardından olay yerine gelen ekiplerin 78 yaşındaki Reiner ve 68 yaşındaki Michele'in cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı. Polis, ünlü yönetmen ve eşinin bıçak darbesi almasının tespit edilmesinin ardından cinayet soruşturması açıldığını bildirdi. Reiner ve eşinin ölümüne ilişkin basın toplantısı düzenleyen polis olaya ilişkin gözaltı ya da tutuklanma olmadığını söyledi. Kesin ölüm nedeninin Los Angeles adli tıp kurumu tarafından belirleneceği bildirildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ünlü yönetmenin ve eşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Reiner'ı "sevilen pek çok klasik hikayenin ardındaki büyük kalpli bir dahi" olarak nitelendirdi.

Oğlu tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası

Adı açıklanmayan aile yakınları yönetmen ve eşinin, çiftin oğlu Nick Reiner tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Polis tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Nick Reiner, daha önce uyuşturucu bağımlılığıyla uzun süren mücadele ve evsizlik dönemleriyle biliniyor.

Efsanevi komedyen Carl Reiner ve aktris ve şarkıcı Estelle Lebost'un oğulları olan Rob Reiner, 1947 yılında New York'un Bronx semtinde dünyaya geldi. Ünlü yönetmenin "When Harry Met Sally" filmini yönettiği sırada tanışan Reiner ve Michele, 1989 yılında evlenerek üç çocuk sahibi oldu. Ünlü yönetmen Reiner; The Princess Bride, This is Spinal Tap, When Harry Met Sally, Misery ve A Few Good Men gibi klasik filmlerin yönetmenliğiyle tanınıyor. - LOS ANGELES

