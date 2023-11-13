Hollanda'da İklim Eylemi Filistin'e Destekle Sonuçlandı

Hollanda'nın şimdiye kadarki en büyük iklim eylemi olan 'İklim ve Adalet Yürüyüşü'ne Filistin'e destek mesajları damga vurdu. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in elinden mikrofonu almaya çalışan bir kişi olaya karıştı. Etkinlikte en az 85 bin kişi yer aldı ve olaylar olaysız bir şekilde sona erdi.

Hollanda'nın şimdiye kadarki en büyük iklim eylemine Filistin’e destek mesajları damga vurdu. Amsterdam'daki “İklim ve Adalet Yürüyüşü”nde, sahneye fırlayan bir kişi Filistin’e destek veren İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in elinden mikrofonu almaya çalıştı.

Amsterdam polisine göre en az 85 bin kişinin katıldığı etkinlik öğle saatlerinde Dam Meydanı’nda başladı.

Etkinliğin konuşmacılarından biri olan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, “İklim Adaleti” yazan bir pankart ve “Sömürgeciliğe son, özgür Filistin” yazılı bir Filistin bayrağının altında yürüdü.

Yürüyüşçüler, akşam saatlerinde Müze Meydanı’na ulaştı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in konuşmasını yapmak için bulunduğu kürsüye, Hollandalı Barış Örgütü PAX’ın 2023 Barış Güvercini ödülünün sahibi Sahar Şirzad da çağrıldı.

Şirzad’ın konuşması sırasında birkaç kez “Nehirden denize özgür Filistin” sloganını kullanması üzerine, önce mikrofonun sesi kısıldı.

Daha sonra sahneye fırlayan bir adam, mikrofonu kaparak, Şirzad’ın barış için birleştirici konuşma yapmak için çağrıldığını söyledi ve “Bu yaptığı olmadı” dedi.

Sahnedeki Greta Thunberg, “Uluslararası dayanışma olmadan iklim adaletinin sağlanamayacağını belirterek”, göstericilerle birlikte, “İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti yok" sloganı attı.

Thunberg, mikrofonu yeniden Sahar Şirzad’a verdi.

Hollanda’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük iklim yürüyüşü olan etkinlik olaysız sona erdi.

Greta Thunberg, geçen ay sosyal medyada Filistin yanlısı mesajlar paylaşması nedeniyle, İsrail’e destek veren kesimlerin eleştirilerine hedef olmuştu.

Hollanda’daki birçok siyasi parti ve Yahudi grup, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganını, “İsrail'in yok edilmesi çağrısı” olduğu gerekçesiyle "anti-semitist" buluyor.

Filistin’e destek veren kesimler ise, bu sloganı kullanan kişilerin, İsrail'in ortadan kaldırılmasını değil, bu ülkenin Batı Şeria'daki işgaline ve Gazze ablukasına son vermesi çağrısında bulunduğunu savunuyor.