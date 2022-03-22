Hollanda Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Batı ile uyumlu çalışmasını" talep edecek
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de karşılandı. Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili önemli meseleleri görüşmesi beklenen liderlerden Rutte'nin Erdoğan'dan talebine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basını tarafından yapılan habere göre; Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna meselesinde "Batıyı desteklemesi" yönünde bir talepte bulunacağı öne sürüldü.
Türkiye'ye yönelik sert ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağında olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Beştepe'deki resmi töreninin ardından Rutte ve Erdoğan görüşme için kendilerine ayrılan salona geçti.
Rutte ile Erdoğan arasındaki görüşme, Avrupa basınının da gündemine oturdu. Hollanda'nın önde gelen yayın kuruluşları arasında yer alan RTL, görüşmeye geniş yer ayırdı.
RTL'ye göre bugünkü görüşmelerin ana konusu Ukrayna'daki savaş olacak. Perşembe günü Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi öncesi iki liderin görüşmesi önemli. Rutte'nin Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'ya yönelik yaptırımların ele alınması da planlanıyor.
Hollandalı Türkiye uzmanı Erik-Jan Zürcher, Rutte'nin Erdoğan'ı ziyaretinin temel nedeninde, Türkiye'yi Batı kanadına daha fazla yaklaştırmak olduğuna inanıyor. Zürcher'e göre, "Rutte, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin mümkün olduğunca NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor."