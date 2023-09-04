Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, bıçaklı saldırıya uğradı. Ankut, evine yakın bir bahçede yaş ağaçları kesen ve hırsızlık yapmaya çalışan bir grubu uyarmasının ardından saldırıya maruz kaldı. Başından ve elinden yaralanan Ankut'un oğlu da saldırıda yaralandı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, bıçaklı saldırıya uğradı. Parti genel merkezinden yapılan açıklamada, "Genel Başkan'ımız, yaşanan bu olay sonucunda başından yaralanmış, ayrıca saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanmış, eline dikiş atılmıştır" denildi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un; dün öğle saatlerinde evine yakın noktada bulunan bir bahçedeki yaş ağaçları kesen ve hırsızlık yapmaya çalışan bir grubu uyarmasının ardından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi. Partiden bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Genel Başkan'ımız Nurullah Efe Ankut'a dün öğle saatlerinde, çoğunluğunu AKP'lilerin oluşturduğu bir güruh tarafından, tamamen planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir. İnsan, hayvan ve doğaseverliği herkes tarafından bilinen Genel Başkan'ımız, yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen ve hırsızlık yapmaya çalışan AKP'li insan, hayvan ve doğa düşmanlarını uyarmış, bunun üzerine bu güruh, Genel Başkan'ımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır.

"BAŞINDAN YARALANMIŞTIR"

Bu güruh aynı zamanda Genel Başkan'ımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur. Aynı AKP'li Ortaçağcılar, daha önce benzer nedenlerden ötürü Genel Başkan'ımıza ve ailesine saldırmaya yeltenmişlerdir. Yani yaşanan olay, bunun devamı niteliğindedir. Genel Başkan'ımız, yaşanan bu olay sonucunda başından yaralanmış, ayrıca saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanmış, eline dikiş atılmıştır. Genel Başkan'ımızın oğlu da Ortaçağcıların saldırısında dizinden ve farklı yerlerinden yaralanmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir."

(Fotoğraf: Arşiv)