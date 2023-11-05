Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye düzenleyeceği ziyareti protesto etti. Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atarak Blinken'ın ziyaretini eleştirdi.

HKP, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye düzenleyeceği ziyareti protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan, Filistin bayrağı taşıyan grup, "Katil ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ülkemizden defol" yazılı pankart açıp İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Grup adına konuşan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, İsrail ve destekleyicisi ABD'nin Filistin halkına acı çektirmekten zevk aldığını belirtti.

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kanlı ayaklarıyla ülkemizin topraklarını kirletiyor." diyen Kıran, ABD'nin dünyadaki tüm kötülüklerin kaynağı ve sorumlusu olduğunu söyledi.

Kıran, Blinken'ın ziyaretinin temel amacının, Filistin halkına vahşete ve soykırıma varan saldırılar devam ederken İsrail'in güvenliğini ve esenliğini garantiye almak olduğunu savundu.