Hizbullah lideri Kasım: "(İsrail-Lübnan) Hizbullah tetikte kalacak, ihlallere karşılık verecek"

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen 10 günlük ateşkesin anlamını sorguladı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını eleştirerek, Lübnan'ın ulusal egemenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kasım, ateşkesin her iki tarafça uygulanması gerektiğini belirtti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail- Lübnan arasında ilan edilen 10 günlük ateşkes sürecine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına ilişkin, "Bu, pratik düzeyde hiçbir anlam ifade etmiyor, ülkemize bir hakarettir" ifadelerini kullandı. Kasım, ateşkes sürecine ilişkin, "Hizbullah sahada, tetikte kalacak ve ihlallere uygun şekilde karşılık verecek" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen 10 günlük ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kasım, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ateşkese ilişkin açıklamasını sert bir dille eleştirerek, "Bu, pratik düzeyde hiçbir anlam ifade etmiyor, ülkemize bir hakarettir. Herkes, Lübnan hükümetinin bu açıklamayı kabul etmediği veya onaylamadığını bilmektedir" dedi.

Kasım ayrıca, Lübnan hükümetiyle iş birliğine açık olduklarını belirterek, ülkenin ulusal egemenliğinin sağlanması ve iç çatışmaların önlenmesi temelinde yeni bir sayfa açılabileceğini söyledi. Ayrıca, ateşkesin "tüm düşmanlıkların tamamen sona ermesi" anlamına gelmesi gerektiğini vurgulayan Kasım, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık verileceğini vurguladı. Kasım, "Bu düşmana güvenmiyoruz. Hizbullah sahada, tetikte kalacak ve ihlallere uygun şekilde karşılık verecek" ifadelerini kullandı. Kasım ayrıca, "Ateşkes yalnızca direnişin değil, her iki tarafın da uygulaması gereken bir süreçtir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi talep edildi

Kasım, İsrail ile sağlanan ateşkesin ardından barışa giden süreç için atılması gereken adımları da duyurdu. Hizbullah lideri, 10 günlük ateşkesin her iki tarafın da uymaması halinde sürdürülemeyeceğini belirterek, ateşkesin devamı için Lübnan'a yönelik hava, kara ve deniz saldırılarının tamamen sona ermesi gerektiğini ifade etti. Kasım ayrıca İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini talep etti.

Hizbullah lideri, bir sonraki aşamada ise İsrail'in elindeki esirlerin serbest bırakılması ve sınır bölgelerindeki sakinlerin evlerine dönüşüne odaklanılması gerektiğini söyledi.

Kasım, son aşamanın ise Arap ülkelerinin uluslararası desteğiyle birlikte geniş çaplı bir yeniden imar sürecini kapsayacağını belirtti.

ABD: "İsrail'in tedbir alma hakkında mutabık kalınacak"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ateşkese ilişkin açıklamasında, taraflar arasında varılan ateşkes kapsamında İsrail ve Lübnan'ın, İsrail'in kendisine yönelik saldırılara karşı gerekli tüm tedbirleri alma hakkının saklı tutulacağı konusunda mutabık kalmasının beklenildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Bu hak ateşkes tarafından engellenmeyecektir. Bunun dışında İsrail, kara, hava ve deniz unsurlarıyla Lübnan topraklarındaki sivil, askeri ve diğer devlet hedeflerine yönelik saldırı niteliğinde hiçbir askeri faaliyet gerçekleştirmeyecektir" denilmişti. - BEYRUT

