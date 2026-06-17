Haberler

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD-İran anlaşmasını "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD-İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptını 'büyük zafer' olarak nitelendirerek, İran halkını ve liderliğini tebrik etti. Ayrıca İsrail ile müzakerelerde Lübnan'ın egemenliğinin temel talep olduğunu vurguladı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD-İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, "İran halkını, liderliğini ve özgürlüğü destekleyen herkesi bu büyük zafer nedeniyle tebrik ediyoruz. Bu savaşın amacı rejimi yenilgiye uğratmaktı. Bu amaç ve İran'a yönelik sömürgecilik planları başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD-İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kasım, taraflar arasında varılan anlaşmayı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "İran halkını, liderliğini ve özgürlüğü destekleyen herkesi bu büyük zafer nedeniyle tebrik ediyoruz" dedi.

Kasım, İsrail ve ABD tarafından 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlatılan ortak saldırılara ilişkin, "Bu savaşın amacı rejimi yenilgiye uğratmak, düşüşüne yol açmaktı. Bu amaç ve İran'a yönelik sömürgecilik planları başarısızlıkla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelere de değinen Kasım, söz konusu temasların "karşılıklı güvenlik" ile sınırlı kalması gerektiğini ve Lübnan'ın temel talebinin egemenliğinin tesis edilmesi olduğunu söyledi.

Kasım, "Düşman ile müzakerelerin sınırı, karşılıklı güvenliktir. Silahsızlanma başlığı altındaki herhangi bir teklif geçerli olmayacaktır çünkü bu, İsrail'in her şeyi ele geçirmek ve ülkeyi yerle bir etmek için kullandığı bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri, "Silah meselesi, ekonomi, ulusal güvenlik stratejisi veya savunma stratejisi dahil olmak üzere iç durumumuzun düzenlenmesiyle ilgili her konu müzakerelerin tamamen dışında tutulmalıdır. Bunları kendi içimizde görüşürüz. Bu nedenle herhangi bir müzakeredeki temel talep, Lübnan'ın egemenliği olmalıdır" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara