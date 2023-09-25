Hisarcık'a yapılan ve yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen'in katıldığı toplantıda ilçeye yapılan ve yapılacak yatırımlar istişare edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, İlçe Başkanımız Ahmet Çümen ile birlikte Esire Termal Tesislerimizde ve ilçemizde devam eden yatırımları inceleyerek, önümüzdeki dönem devam edecek projeler üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu güzel ziyaretleri ve verdikleri desteklerden dolayı İl Başkanımıza ve Milletvekillerimize ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Belediyecilik anlayışı ile Hisarcık her zaman en iyi hizmet ve yatırımları almaya devam edecek" dedi. - KÜTAHYA