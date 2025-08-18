Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten Uluslararası Koalisyona Katılmama Vurgusu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Gönüllüler Koalisyonu ile ilgili yapılan görüşmelere tepki göstererek, Hırvat askerlerinin başkalarının savaşına katılmayacağını ve ülkenin mevcut yükümlülükleri dışında yeni bir koalisyona dahil olamayacağını açıkladı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic'in Gönüllüler Koalisyonu liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, "Askerlerimiz başkalarının savaşına katılmayacak. Hırvatistan'ın Gönüllüler Koalisyonu liderlerinin siyasi ya da askeri anlaşmalarından doğan yükümlülükleri yok" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic'in Gönüllüler Koalisyonu liderleriyle görüştüğüne ilişkin haberlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milanovic, hükümetin Hırvatistan'ı mevcut yükümlülükler dışında herhangi bir yeni uluslararası koalisyona dahil etme yetkisine sahip olmadığını söyleyerek "Askerlerimiz başkalarının savaşına katılmayacak. Hırvatistan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi dolayısıyla bu ittifaklara üyelikten doğan sorumlulukları var. Hırvatistan'ın Gönüllüler Koalisyonu liderlerinin siyasi ya da askeri anlaşmalarından doğan yükümlülükleri yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da ulaşılacak bir barış anlaşmasının kalıcılığını desteklemeyi amaçlayan "Gönüllüler Koalisyonu" üyesi ülkelerin liderleri, bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in de katılacağı kritik görüşme öncesinde görüntülü konferans gerçekleştirmişti. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

