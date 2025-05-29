Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten AB ve ABD Eleştirisi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten AB ve ABD Eleştirisi
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği'nin gücünün azaldığını savunarak, artık hiç kimsenin AB'ye katılmayacağını belirtti. Ayrıca, ABD'nin dış politika uygulamalarını ve İsrail'e destek verişini eleştirdi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, "Artık belki Karadağ hariç olmak üzere kimse Avrupa Birliği'ne girmeyecek. Diğer ülkeler, sahte vaatlerle aldatılıyor. AB'ye katılacakları söylenerek bu ülkelerden bazı tavizler koparılmaya çalışılıyor" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan'ın kuzeyindeki Koprivnica kentindeki Kuzey Üniversitesi'ni (University North) ziyaret ederek, burada "Küresel Sınamalar ve Siyasi Ortam" başlıklı bir konferans verdi.

Konuşmasının önemli bir kısmını Ukrayna'daki savaşa ayıran Milanovic, Ukrayna'daki savaşı bir "yıpratma savaşı" olarak tanımladı. Savaşın Avrupa'nın her ülkenin hangi askeri ittifaka veya birliğe katılacağına karar vermesi gerektiği tezini dayatmasına ilişkin kibirli yaklaşımı nedeniyle çıktığını savunan Milanovic, bu tavrın Ukrayna'yı Rusya ile olan işbirliğini kesin bir şekilde terk etmeye zorladığına dikkat çekti.

"Artık kimse Avrupa Birliği'ne girmeyecek"

Milanovic, "Artık belki Karadağ hariç olmak üzere kimse Avrupa Birliği'ne girmeyecek. Diğer ülkeler, sahte vaatlerle aldatılıyor. AB'ye katılacakları söylenerek bu ülkelerden bazı tavizler koparılmaya çalışılıyor" dedi.

AB'nin artık eskisi gibi bir güç olmadığını vurgulayan Milanovic, "Avrupa, Çin'e gidip orada insan hakları konusunda nutuklar çekiyor ama Avrupa yapımı otomobillerin satışlarının ciddi şekilde düştüğünü konuşmuyoruz. Bugün küresel sahnedeki ana aktörler, ABD ve Çin" ifadelerini kullandı. Milanovic, "Avrupa artık kaynaklara sahip değil. Yenilikçilik ve bilgi üretiminde lider değil" dedi.

"ABD'de niçin darbe olmadı? Çünkü orada ABD büyükelçiliği yok"

ABD'nin Gazze'ye yönelik politikalarını ve İsrail rejimine koşulsuz desteğini de eleştiren Milanovic, bugün Filistin halkına uygulanan terörün bu desteğin bir sonucu olduğunu ifade etti. Milanovic, "Beyaz adamın bir an önce dünyanın merkezinde olmadığını anlaması gerekiyor. Bunun olması hepimiz için daha iyi olacak" dedi.

Konuşmasında Bolivya'nın eski Devşel Başkanı Evo Morales'in büyük yankı uyandıran sözünü hatırlatan Milanovic, "ABD'de niçin hiç darbe olmadı? Çünkü orada ABD büyükelçiliği yok" ifadelerini kullandı.

"Nerede bir ABD büyükelçisi varsa, orada darbe vardır"

Hırvat liderin bu çıkışı, 2008 yılında Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales tarafından ülkesindeki ABD büyükelçisinin sınır dışı edildiği süreçte kullanılmıştı. ABD'nin uzun zamandır ülkesinin içişlerine müdahalelerde bulunduğundan şüphe eden Morales, "Nerede bir ABD büyükelçisi varsa, orada darbe vardır" demişti. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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