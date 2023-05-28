Hindistan'da muhalefet yeni parlamento binasının açılışını boykot etti

Hindistan'da muhalefet, yeni parlamento binasının açılışını boykot ederken, Başbakan Narendra Modi ise bunun 'ülkenin sömürge geçmişinden kopuşunun simgesi olduğunu' söyledi.

YENİ Hindistan'da muhalefet, yeni parlamento binasının açılışını boykot ederken, Başbakan Narendra Modi ise bunun "ülkenin sömürge geçmişinden kopuşunun sembolü olduğunu" söyledi.

Açılış törenini boykot eden muhalefet partileri, "Parlamentodan demokrasinin ruhu alındığında, binanın yeni olmasının hiçbir önemi yok." açıklamasında bulundu

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi partisinin lideri Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Parlamento, halkın sesidir. Başbakan, parlamentonun açılışını bir taç giyme töreni olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Modi, açılış törenindeki açıklamasında, yeni parlamento binasının Hindistan'ın sömürgeci geçmişinden kopuşunun sembolü olduğunu vurgulayarak, "Hindistan, demokrasinin anasıdır. Yıllar süren yabancı yönetimler, gururumuzu bizden çaldı. Bugün, Hindistan bu sömürgeci zihniyeti geride bıraktı." diye konuştu.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, muhalefetin olayı siyasallaştırdığını dile getirdi.

Bharatiya Janata Partisi'nden yetkililer ise konuyla ilgili açıklamalarında, "muhalefetin boykotunun, Başbakan'a hakaret olduğuna" işaret etti.

Muhalefet açılışı Cumhurbaşkanı'nın yapması gerektiğini savunuyordu

Muhalefet, parlamento binasının açılışını Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun yapması gerektiğini belirterek, Murmu'nun açılış etkinliğinden dışlanmasını eleştirmiş ve hükümeti "anayasaya aykırı davranmakla" suçlamıştı.

Hindistan Ulusal Kongresi partisinin Başkanı Mallikarjun Kharge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hindistan parlamentosu, Hindistan Cumhuriyeti'nin en yüksek yasama organıdır ve Hindistan Cumhurbaşkanı, ülkenin en yüksek anayasal otoritesidir. O, tek başına hükümeti, muhalefeti ve her vatandaşı temsil eder. Yeni parlamento binasının, onun tarafından açılışının yapılması, hükümetin demokratik değerlere ve anayasaya bağlılığının bir göstergesi olacaktır."

Kongre partisinin eski lideri Rahul Gandi ise binanın açılışının kendisi tarafından yapılması gerektiğini savunmuştu.

Hükümet, yeni parlamento binasının açılışı için ırkçı bir hareket olan Hindutva'nın fikir babası VD Savarkar'ın doğum günü olan 28 Mayıs'ın seçilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Muhalefet partilerinin liderleri, açılış tarihi olarak 28 Mayıs'ın seçilmesinin, "Hindistan'ın kurucu babalarına" bir hakaret olduğunu belirtmişti.

Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, yaptığı açıklamada, hükümetin yeni parlamento binasını "hayatı boyunca Mahatma Gandhi'ye şiddetle karşı çıkan bir adamın doğum yıl dönümünde" açmasını şiddetle eleştirdiğini ifade etmişti.

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) yapılan açıklamada, yeni parlamento binasının Hindular için gurur kaynağı olduğu belirtilerek, açılışla ilgili alınan karar savunulmuştu.

BJP Sözcüsü Gaurav Bhatia, yöneltilen eleştirileri "Kongre partisinin işgüzarlığı" olarak nitelendirmişti. Bhatia, Rahul Gandi için "hiçbir şeyden memnun olmayan, güzel anlarda ortaya çıkan bir kötülük" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kongre partisi, bazı muhalefet partileriyle Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek, yeni parlamentonun 2020'deki temel atma törenine de katılmama kararı almıştı.

Ülkede Hindutva'nın fikir babası VD Savarkar, muhalefet partilerince "bölücü bir figür" olarak değerlendirilirken, iktidardaki BJP tarafından "kahraman" olarak görülüyor.