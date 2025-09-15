Haberler

Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de bugünkü kurultay davası öncesinde eski Genel Başkan Hikmet Çetin'den gündem yaratacak bir iddia geldi. Çetin, davada mutlak butlan kararı çıkması için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun çaba harcadığını ve üst düzey isimlerle temas kurduğunu belirterek "Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yaptığı görüşmelerin ardından gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

OLAY YARATACAK KILIÇDAROĞLU İDDİASI

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, CHP'nin bugün görülecek 'Kurultay davası', tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kurultay davasından 'mutlak butlan' yönünde bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirten Çetin, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "çok çalıştığını, en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu" iddia etti.

"ESKİ BAŞKANIMIZ BU KONUDA ÇOK ÇALIŞIYOR"

Çetin kendisine kurultay davasına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyum atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan'ımız bu konuda çok çalışıyor." Çamlıbel, Çetin'e "Kemal Kılıçdaroğlu mu?" dedi. Çetin ise, "Evet" yanıtını verdi.

"ÜST DÜZEYDEKİLERLE TEMAS İÇİNDE"

Çamlıbel Çetin'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci sessizce izlemekle kalmayıp, kurultayın iptali için bizzat aktif biçimde çalıştığını iddia ettiğini belirterek, elinde bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilgi olup olmadığını sordu. Çetin ise soruyu, "Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum" şeklinde yanıtladı.

Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? O halde size göre ona net biçimde işaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor, öyle mi?" sorusuna işe şu cevabı verdi: "Evet. Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo

CHP'de tarihi gün! İşte kurultay davasında yaşanabilecek 5 senaryo
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Seyir halindeki araca kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu katledildi
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti

Maç sonrası büyük tepki! Sinirden çılgına döndü
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Kılıçdaroğlu Akp nin truva atıdır.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

HANİ CUMHUR BAŞKANI YAPACAKTINIZ, BU KADAR KÖTÜ BİR ADAMDI NEDEN YILLARCA GÜZELLEMELER YAPTINIZ, İYİ ADAMDI DÜRÜSTTÜ NE OLDU ŞİMDİ NEYİ İŞİNİZE GELMEDİ, HIRSIZ OLMAYAN BİRİ GEÇSİN PARTİNİN BAŞINA KÖTÜMÜ OLUR

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSedat A.:

Gizli bir bilgi bu nereden öğrendin. Paylaşma sakın.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Kökeni Anadolu olan adam Chp de barınamaz soyun sınır ötesinden olacak

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan komonovalı :

mkg yanlış yazmışsın sınır değil SUYUN ötesinden olacak

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

boş parti, boş insanlar, birde bunları destekleyen, tenekeler....

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Ne kadar milli bı ismin var la sonuna kadar dolusunda kokan şey dolusun.

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Lanet olsun yaa o kadar çaresiz o kadar ümitsizim ki muhalefet partisi bitik durumda defalarca yenilgi almış defalarca madara olmuş biri hala muhalefetin başına geçmeye çalışıyor. Ortada başımızdakinin karşısına dikilecek adam akıllı bi insan evladı yok. Tepemizdekinin bir padişahlığını ilan etmediği kaldı tüm kurumlar bunlara çalışıyor yetti artık yaa harbiden yetti nefes alamıyoruz hepsinden bıktık.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

İkinci deniz baykal vakasi

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları

Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi

Türkiye sizinle gurur duyuyor! 12 Dev Adam Avrupa ikincisi
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor

Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.