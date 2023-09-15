Hikmet Çetin: CHP'de ön seçim uygulanmalı

Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, partide ön seçim kuralının uygulanması gerektiğini söyledi. Çetin, CHP'nin devrimci bir parti olduğunu vurgulayarak, ön seçim uygulanmamasının önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, partide ön seçim kuralının uygulanması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığınca Fuar İzmir'de düzenlenen "100 Yıllık Yolculuk" adlı panele Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın konuşmacı olarak katıldı.

Çetin, CHP'nin devrimci bir parti olduğuna işaret ederek, "Atatürk'ün attığı her adım bir devrimdir. En önemlilerinden biri medeni hukuktur. Dünyada 54-55 Müslüman ülke var, bunların hiçbirinde bir Atatürk yok. Kadın hakları konusunda, özellikle voleybolcu kızlarımız, onlar Atatürk ve devrimleri sayesinde bu başarıyı gerçekleştirebildiler." dedi.

CHP'nin genel seçimleri kazanmış olması gerektiğine inandığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Her şeyin altüst olduğu, pahalılığın, ayrımcılığın, tek adam rejiminin olduğu bir dönemde maalesef bu süreci parti olarak iyi yönetemedik. Bunu kabul etmek lazım. Bu seçim mutlaka kazanılabilirdi ama süreç iyi yönetilemedi. Ön seçim uygulanmıyor, bir kere ön seçimin uygulanması lazım, bir kişinin 2 ya da 3 dönemden sonra milletvekili olmaması lazım. 7-8 defa milletvekilliği yapanlar var. Bu, önemli bir sorun."

Karayalçın: "Yetki örgütte olmalıdır"

Murat Karayalçın da umudu siyasi önderlerin örgütlediğini dile getirerek, "Sonuç alınabilmesi için örgütün tam kapasiteyle çalışması gerekir. Eğer örgütümüzü tam kapasite ile çalıştıramazsak etkin olması mümkün değildir. Bir siyasi parti örgütünün tam kapasite çalışabilmesi demek, partinin izleyeceği siyaseti belirlemesi demektir. Eğer örgüt o süreç içinde yer alamıyorsa o örgütün kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Örgütün etkinliği için ön seçimin olması ve kendi adaylarını, seçimlerini yansıtması gerektiğini belirten Karayalçın, "Genel merkezde yoğunlaşmış yetkinin genel merkez aktörleri tarafından paylaşılması bence doğru değil, yetki örgütte olmalıdır." dedi.

Öymen: "CHP, sıradan bir parti değil"

Altan Öymen de bugün birçok ülkenin otoriterleşme tehlikesi altında olduğunu ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan felaketlerden ders çıkarılarak otoriter rejimlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

CHP'nin iş başa düştüğünde büyük bir performans sergilediğini dile getiren Öymen, "CHP, sıradan bir parti değil. Dayanışma gücü var, birlikte hareket etme gücü var." dedi.

Öymen, CHP'nin büyük cefalar çektiğini, yine de değerlerini kaybetmediğini ifade ederek, "Eski partiler ortadan yok oldu, onlardan bir tek CHP var. Bunun için bizim CHP, iyi bir partidir. Hep birlikte kıymetini bilelim. Bunu daha da geliştirelim, eksiklerini telafi edelim." diye konuştu.