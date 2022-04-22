Herkesin merak ettiği soru Bakan Koca'ya kameralar önünde soruldu: Maske yasağı kalkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca'ya geçtiğimiz hafta yapılması beklenen ancak son anda 27 Nisan tarihine ertelenen Bilim Kurulu toplantısı soruldu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK MI?

Koca'nın "Belki de en önemli toplantılarımızdan biri olacak" dediği Bilim Kurulu toplantısında maske zorunluluğunun kaldırılmasının ele alınacağı öğrenilmişti. Muhabirlerden biri de Koca'ya "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Soruyu gülümseyerek karşılayan Bakan, "Bu konuda çok detay vermeyeyim. Ama geçen hafta da söylemiştim. Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklamış olacağız. Daha net bilgi vermesem iyi olacak." dedi.

"TOPLANTI, DAHA KAPSAMLI YAPMAK İSTEDİĞİMİZ İÇİN ERTELENDİ"

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği konusuna da açıklık getirdi. Bakan, "Geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi." ifadelerini kullandı.

HASTANELERDE YOĞUNLUĞUN EN AZ OLDUĞU DÖNEM

Koca'nın açıklamaları şu şekilde devam etti: "Salgın giderek etkisini yitiriyor. Omicron varyantı ile birlikte hastane yükünün çok azaldığını biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit açımız vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Turkovac da üretilmeye devam ediyor. Tedarik sorunu yok. Özellikle bu dönemde, hele belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu asla ve asla ihmal etmemeleri gerekiyor. Şuan Türkiye'de ilk pik'ten sonra hastane yoğunluğunun en az olduğu dönemi yaşıyoruz."