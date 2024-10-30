Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı

Cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı şeklinde eleştiriler alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı. Gül, gelebilecek eleştirileri tahmin etmiş olmalı ki gönderisini yoruma kapattı.

"ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI..."

Gül, mesajında "Cumhuriyetimizin 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Abdullah Gül'ün o paylaşımı;

ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Gül, cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı yönündeki eleştirilere, görevden ayrıldıktan sekiz yıl sonra yanıt vermişti. Gül şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim Cumhurbaşkanı olduğum sürece milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı, uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece, katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde, bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım."